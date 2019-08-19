На Украине арестован танкер, который поставлял топливо для ЧФ РФ

Херсонский апелляционный суд наложил арест на танкер Mriya, который подозревают в поставках топлива Черноморскому флоту России. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

«Определение Херсонского городского суда отменено, на судно наложен арест», — говорится в telegram-канале ведомства.

По данным прокуратуры, летом 2015 года это же судно под названием Vilga поставляло топливо в Севастополь, которое предназначалось для Черноморского флота РФ.

Согласно данным портала Международной Федерации транспортных рабочих, танкер Vilga ходит под флагом Украины.

В настоящий момент переименованное в Mriya судно пришвартовано и стоит в порту Херсона.





Понедельник, 19 августа 2019 г. 29

Источник: Портал Информер