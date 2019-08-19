На Украине арестован танкер, который поставлял топливо для ЧФ РФ

19 августа 2019     11
На Украине арестован танкер, который поставлял топливо для ЧФ РФ

Херсонский апелляционный суд наложил арест на танкер Mriya, который подозревают в поставках топлива Черноморскому флоту России. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

«Определение Херсонского городского суда отменено, на судно наложен арест», — говорится в telegram-канале ведомства.

По данным прокуратуры, летом 2015 года это же судно под названием Vilga поставляло топливо в Севастополь, которое предназначалось для Черноморского флота РФ.

Согласно данным портала Международной Федерации транспортных рабочих, танкер Vilga ходит под флагом Украины.

В настоящий момент переименованное в Mriya судно пришвартовано и стоит в порту Херсона.


Понедельник, 19 августа 2019 г. 29

Источник: Портал Информер

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