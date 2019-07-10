На Украине будут сажать за Крым

Украинцев, которые не считают Крым и Донбасс территорией своего государства, будут сажать за решетку. Соответствующий законопроект внесен в Верховную Раду.

«Проектом предлагается уточнить формулировку статьи 110 Уголовного кодекса Украины, дополнив состав преступления», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на официальном сайте Верховной Рады.

В частности, депутаты предлагают сажать соотечественников, которые «умышленно не признают» Крым, Севастополь, а также Донецкую и Луганскую области украинской территорией.

Авторами документа являются председатель Верховной Рады Андрей Парубий, депутат Мария Ионова от партии экс-президента Украины «Блок Петра Порошенко» и глава комитета по вопросам свободы слова и информационных политики Виктория Сюмар.



Статья 110 УК Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Кроме того, у нарушителя могут конфисковать имущество.