На Украине вышел на свободу крымский убийца, приговоренный к высшей мере наказания – смертной казни

Из Бердичевской (Украина) колонии для особо опасных преступников вышел 51-летний Игорь Назаренко – один из последних, приговоренный к высшей мере наказания – смертной казни.

Привести приговор в исполнение помешал мораторий на смертную казнь, принятый в 1995 году. Амнистирован Назаренко был еще при Петре Порошенко, но выйти на свободу он смог уже при новом президенте.

Подробности преступления 25-летней давности – в материале РИА Новости Крым.

Житель села Дачное Судакского района занимался в 90-ые коммерцией. 26 октября 1995 года он не поделил с компаньоном выручку, из-за чего завязался конфликт. Назаренко решил вопрос радикально: два раза выстрелил в шею компаньону из пистолета ТТ, после чего спешно покинул место преступления и отправился пешком в Феодосию.

Уже в Феодосии на странно ведущего себя человека обратили внимание правоохранители, а именно – сотрудники ППС. Они попросили мужчину предъявить документы, однако тот выстрелил в милиционеров, ранив одного, и спрятался в одном из домов. Вскоре здание оцепили, до конца дня Назаренко сдался, а раненый им патрульный умер.

В суде Назаренко заявил, что убил компаньона во время драки из-за долга, который тот не спешил отдавать, а милиционера – по случайности. Якобы после убийства друга он находился в состоянии стресса и вообще не помнит, как выстрелил в стража порядка. Но судебная психиатрия признала Назаренко полностью вменяемым, а суд приговорил к расстрелу за убийство двух человек.

Но все ли правильно изложено в прессе 25-летней давности?

РИА Новости Крым удалось поговорить с оперативниками милиции, которые участвовали в задержании Назаренко. Те описывают давние события совсем по-иному. Во-первых, все они утверждают, что Назаренко был вовсе не коммерсантом, а как раз грозой бизнесменов 90-ых годов – членом организованной преступной группировки. Причем ОПГ не крымской, а кемеровской.

В тот день два сотрудника милиции патрулировали один из районов Феодосии в дневное время. Экипажей было в то время немного. Внимание стражей порядка привлекли двое граждан, которые вели себя неадекватно. Судя по походке, оба были пьяны. Милиционеры попросили их предъявить документы. В ответ один из мужчин достал пистолет, выстрелил в грудь сотруднику ППС и начал убегать. Второй милиционер оказался “афганцем”. Боевой опыт помог ему вовремя сориентироваться, он спрятался за укрытие и открыл ответный огонь.

Неизвестные мужчины побежали в сторону ближайшего дома, в котором, как выяснилось позже, члены группировки снимали квартиру.

На ноги был поднят уголовный розыск Феодосии, начальник угрозыска города лично возглавил операцию по задержанию преступников. В подъезде дома, где спрятались подозреваемые, оперативникам встретился тот самый подозреваемый, вооруженный пистолетом ТТ.

Он попытался выстрелить в начальника угрозыска, но произошла осечка, спасшая жизнь милиционеру. Оперативники сумели сбить стрелявшего с ног и уложить на пол. Ситуация усложнялась тем, что задерживаемый был в состоянии наркотического опьянения и практически не чувствовал боли.

Милиционерам удалось надеть на него наручники. Игорь Назаренко был приговорен к расстрелу, но действовавший на то время мораторий помешал привести приговор в исполнение. Погибший при задержании сотрудник ППС МВД Виталий Ятлов посмертно получил звание лейтенанта милиции.

Источник: Портал Информер