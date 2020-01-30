На Украине детей поделили на три сорта

30 января 2020     19
На Украине детей поделили на три сорта

 Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила власти страны в разделении детей на три сорта. Об этом сообщили украинские СМИ.

«Наших детей поделили на три сорта по языку. Есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС, и русскоязычные», – заявила Лукаш.

Она напомнила об обещаниях действующей власти исправить ситуацию в языковой сфере. Однако, по ее словам, сделано этого не было

«Перед всеми голосованиями – за президента и в парламент – мы слышали одно и то же: «Когда команда Зеленского придет к власти, мы пересмотрим языковой закон и убедимся, не нарушает ли он права граждан», – отметила Лукаш.Напомним, что 16 января Верховная Рада Украины принял закон «Об общем среднем образовании». Согласно документу, образование на родном языке на протяжении всех 11 классов могут получать только дети украиноязычных граждан, крымские татары, караимы и крымчаки.

Дети семей, говорящих на языках стран Евросоюза, также будут обучаться на родном языке до 5 класса, после чего время преподавания на украинском постепенно увеличится с 20% до 60% к 9 классу.

Русскоговорящие дети будут иметь право учиться на родном языке только до 5 класса, после чего не менее 80% обучения должно осуществляться на украинском. МИД России обратился в ООН, ОБСЕ и Совет Европы с просьбой дать оценку принятому на Украине новому закону.

 



Четверг, 30 января 2020 г. 34

Источник: Портал Информер

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