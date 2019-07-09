На Украине изменились правила написания русских фамилий

Гроза c сильным ветром надвигаются на Москву Дождь с грозой и усиление ветра ожидаются в Москве в ближайший час, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС во вторник. 9 …



В Севастополе принят закон об отзыве губернатора Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли закон об отзыве губернатора. Он был рассмотрен во втором чтении на сегодняшнем пленарном заседании. «За» проголосовали 13 депутатов при …



В Севастополе приняли закон об отзыве губернатора Это уже второе, окончательное чтение. Решение озвучили сегодня на пленарном заседании Законодательного собрания города. Если такая инициатива возникнет, то вопрос …

