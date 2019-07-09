Источник: Портал Информер
Источник: Портал Информер
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Гроза c сильным ветром надвигаются на Москву
Дождь с грозой и усиление ветра ожидаются в Москве в ближайший час, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС во вторник. 9 …
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В Севастополе принят закон об отзыве губернатора
Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли закон об отзыве губернатора. Он был рассмотрен во втором чтении на сегодняшнем пленарном заседании. «За» проголосовали 13 депутатов при …
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На Украине изменились правила написания русских фамилий
Источник: Портал Информер
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В Севастополе приняли закон об отзыве губернатора
Это уже второе, окончательное чтение. Решение озвучили сегодня на пленарном заседании Законодательного собрания города. Если такая инициатива возникнет, то вопрос …
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Останки 5 защитников Севастополя подняли поисковики из Ялты
О результатах двух поисковых выездов в Севастополь члены регионального отделения ДОСААФ России в Ялте отчитались в социальных сетях. Фамилию одного …