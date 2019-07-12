На Украине нашли ещё одну формулу «возврата Крыма»

Украина может вернуть Крым, отменив блокаду полуострова и поощряя поездки в республику своих граждан. Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Вадим Карасев.Он считает, что крымчане снова полюбят украинцев, если те начнут тратить деньги на курортах полуострова.

«Хорошо, можно воду им пустить и, скорее всего, это надо сделать… Если идет борьба за души людей. Тут же борьба не за территории, а за души людей, значит тут вопрос – они наши люди или нет, даем воду или нет.

Или, наоборот, делаем все, чтобы им было больно за то, что они провели референдум или участвовали в нем.

Как это решать, я могу предложить формулу. Крым – украинский, но он пока остается де-факто российским. Но даже, когда он де-факто российский, его можно делать все больше и больше Крымом для украинцев.

В каком смысле? Поощряя туда поездки. Чтобы приезжали украинцы, оставляли деньги на пляжах, в ресторанах, инфраструктуре и так далее. Чтобы люди, которые там живут, чувствовали, что приехали их сограждане», – заявил Карасев.