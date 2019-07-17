На Украине нашли тайные тюрьмы

17 июля 2019     19
На Украине нашли тайные тюрьмы

В аэропорту Мариуполя (Украина) существует тайная тюрьма, где держал пленников батальон «Азов». Об этом говорится в расследовании РИА «Новости».

Журналисты ссылаются на снимки, которые были представлены на пресс-конференции в Москве экс-сотрудником СБУ Василием Прозоровым.

По его словам, тюрьма находится в одном из терминалов аэропорта. За несколько месяцев в 2014 году через нее прошли около 300 пленных, двое из которых умерли.

Василий Прозоров
Журналисты заявляют, что они общались с заключенными и сотрудниками тюрьмы.

Жительница Мариуполя Ольга Селецкая, которую держал в секретных застенках украинский спецназ, утверждает, что узнала тюремщика со снимков Прозорова.

«Видела его футболку и борсетку … Он участвовал в моем задержании и очень радовался», — сказала она.

При этом женщина подтвердила, что Прозоров являлся офицером СБУ и участвовал в допросах. Более подробное расследование издание обещает опубликовать позже.

Ранее Прозоров еще заявлял о причастности украинских спецслужб к терактам в Донбассе и убийстве лидеров ополчения.

Источник: Портал Информер

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