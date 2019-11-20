На Украине обвинили Россию в воровстве унитазов с украинских кораблей

Возвращенные Россией катера ВМС Украины, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе, находятся в небоевом состоянии. Из них пропали унитазы. Об этом заявил в эфире «4 канала» командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

«Идет буксировка, скорость очень маленькая, они своим ходом не идут. Россияне их угробили, поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы всему миру покажем варварское отношение россиян к этому», — заявил Воронченко.

Напомним, что ранее депутат Верховной Рады Олег Волошин заявил, что задержанные Россией украинские корабли оказались очень некачественными и вызывают только жалость и насмешку.

Вместе с тем украинский МИД подчеркнул, что Россия должна выплатить Киеву денежную компенсацию, поскольку проход украинских кораблей в Керченском проливе был законным.

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины, нарушившие морскую государственную границу России, были задержаны с применением оружия во время так называемого Керченского инцидента.

18 ноября Россия вернула Украине катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу».

«Безусловно, это жест доброй воли, который может позволить себе только сильное и уверенное в своей правоте государство, настроенное на нормализацию всего комплекса российско-украинских отношений. Это четкий сигнал украинской власти: пора оставить в прошлом деструктивную политику прежнего режима, следствием которой стала, в том числе авантюра в Керченском проливе. Надеюсь, что те, кому адресован этот сигнал, сделают правильные выводы», – заявил по этому поводу глава Крыма Сергей Аксенов.

Как отмечают политологи, возвращение трех украинских кораблей будет способствовать проведению встречи по вопросам мирного урегулирования, которая состоится 9 декабря в Париже. Предполагается, что президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский встретятся с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.







Среда, 20 ноября 2019 г. 239

Источник: Портал Информер