На Украине открыли уголовное дело в отношении экс-спикера Верховной рады

27 августа 2019     18
На Украине открыли уголовное дело в отношении экс-спикера Верховной рады

В Государственном бюро расследований открыли три уголовных производства против экс-спикера Андрея Парубия по факту массового убийства людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Соответствующие документы опубликованы в телеграм-канале юриста Андрея Портнова.

“Парубий А.В. в 2014 году, занимая должность секретаря СНБО, с целью организации массовых беспорядков, организовал создание подконтрольных ему гражданских группировок, которые действовали на территории Одесской области, которые действуя по указанию последнего учиняли массовые беспорядки, которые сопровождались насилием над лицами, сопротивлением представителям власти с применением оружия и других предметов, которые использовались как оружие та повлекли тяжелые последствия”, – говорится в материалах уголовного производства.

Также отмечается, что подконтрольные Парубию группировки действовали в нарушение законодательно установленных правил оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Их прямо обвинили в совершении теракта 2 мая 2014 года.

Портнов сообщил, что впереди ожидаются активные следственные действия и “наше пристальное процессуальное внимание”.

“Это расследование будет маркером для новых правоохранителей и изменившейся социологической реальности. Все виновные должны быть осуждены к длительным срокам лишения свободы, чтобы в нашей стране больше никто и никогда не рискнул совершать массовые убийства ради власти и наживы”, – отметил Портнов.

Напомним, что в результата пожара в Доме профсоюзов в Одессе погибли более 50 активистов, которые выступали за федерализацию Украины. Большинство из них сгорели заживо.


Вторник, 27 августа 2019 г. 2094

Источник: Портал Информер

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