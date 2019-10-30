На Украине подрались депутаты (ВИДЕО)

30 октября 2019     20
На Украине подрались депутаты (ВИДЕО)

30 октября в Верховной Раде Украины произошла первая в нынешнем созыве потасовка между депутатами.

Депутат от «Оппозиционной платформы» Николай Скорик, возмущенный отклонением постановления о создании временной следственной комиссии относительно событий в Одессе (2 мая 2014 года), плечом толкнул народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко. А представители фракции «Слуга народа» пытались успокоить Скорика, чтобы не допустить драки.

Первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что если депутаты не займут свои места, то председательствующий закроет заседание.

«Я прошу докладчика остановиться. Уважаемые коллеги, я призываю к спокойствию. Я прошу занять свои места. Если за минуту народные депутаты не сядут на свои места, я буду вынужден закрыть заседание», — подчеркнул Стефанчук.



Среда, 30 октября 2019 г. 910

Источник: Портал Информер

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