На Украине покажут новый фильм Оливера Стоуна о Донбассе и Евромайдане

Украинский телеканал «112 Украина» анонсировал трансляцию четырёхсерийного документального фильма Оливера Стоуна «Открывая Украину».
Напомним, что этот фильм Стоуна о событиях на Украине и войне на Донбассе был признан лучшим на международном фестивале в Таормине, где 4 июня прошёл его допремьерный показ.
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В фильме «Открывая Украину» рассказывается, что в 2014 году на Майдане был осуществлён госпереворот при поддержке агентов ЦРУ. В дальнейшем это привело к расколу на Украине и войне на русском Донбассе.
Оливер Стоун выступил также и продюсером фильма. Отмечается, что создатель фильма – американский режиссёр украинского происхождения Игорь Лопатенко.
По сообщениям СМИ, перед показом Лопатенок заявил, что к раскачиванию ситуации на Майдане причастен американский финансист Джордж Сорос.
Между тем, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уже выступил с заявлением и пригрозил телеканалу «112 Украина» привлечением к ответственности за показ фильма.
Источник: Портал Информер
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