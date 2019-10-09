На Украине появился памятник Порошенко

9 октября 2019     20
На Украине появился памятник Порошенко

В Запорожье на Украине появился памятник Петру Порошенко. Фотографии монумента опубликовал на своей странице в Facebook блогер Михаил Шнайдер.

«Кто-нибудь знает, как называется этот диагноз?», — спросил автор в подписи к фото с памятником.Как сообщают украинские СМИ, изначально это был памятник Владимиру Ленину и, по закону о декоммунизации, он подлежал сносу.Но местные жители раскрасили памятник, нарисовав черный костюм, лацкан которого украшен гербом Украины, а лицо статуи сделали похожим на лицо Порошенко. Обновленный памятник располагается на территории базы отдыха «Скиф» вблизи острова Хортица.



Среда, 9 октября 2019 г. 82

Источник: Портал Информер

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