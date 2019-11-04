На Украине призвали возобновить авиасообщение с Россией

4 ноября 2019     23
На Украине призвали возобновить авиасообщение с Россией

Авиационная отрасль Украины несет серьезные убытки из-за отсутствия авиасообщения с Россией. Об этом на своей странице в Facebook написал директор украинского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Сергей Белашко

“Стоимость такого облета на маршруте Киев-Алматы составляет 10 000 долларов США, а на рейсе Киев-Пекин – 15 000. Плюс увеличение времени полета. Из личного опыта: в январе этого года летел с острова Хайнань в Киев 17 часов с двумя дозаправками – в Индии и Грузии”, – написал Белашко.

По его мнению, если в ближайшее время Украина не договорится с Россией о восстановлении авиасообщения, то гражданскую авиацию Украины ожидает “печальный сценарий”, а именно – отмена рейсов, закрытие маршрутов и сокращение персонала.

“Без восстановления авиасообщения между Украиной и РФ, включая взаимный авиатранзит, о развитии полноценного хаба и перехвате потока авиапассажиров между Европой и Азией украинцам остается только фантазировать”, – заявил Белашко.

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Понедельник, 4 ноября 2019 г. 249

Источник: Портал Информер

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