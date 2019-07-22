На Украине пропал генпрокурор Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пропал. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Facebook-аккаунте 22 июля. Напомним, что Портной инициировал уже более десятка уголовных дел против Порошенко и его окружения.

«Друзья, информирую, что генеральный прокурор Луценко куда-то исчез», — написал Портнов. Он также добавил, что с 22 июля обязанности главы надзорного ведомства исполняет заместитель Луценко Дмитрий Сторожук.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Юрий Луценко находится в официальном отпуске.

Между тем, в украинских СМИ пишут, что решение об аресте Луценко уже принято и будет оформлено, как только будет назначен новый генпрокурор.