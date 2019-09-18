На Украине решили избавиться от Богдана Хмельницкого

17 сентября на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства депутаты поддержали решение о переименовании Переяслава-Хмельницкого Переяслав. Об этом сообщила в Facebook Ольга Туний, пресс-секретарь главы партии “Слуга народа” Дмитрия Разумкова.

Решение было принято единогласно.

“Моему родному городу Переяславу возвращают историческое название!…Надеюсь, Верховная Рада также поддержит это предложение и восстановит историческую справедливость!”, – написала Туний.

Депутаты Переяслав-Хмельницкого решили вернуть городу историческое название в октябре 2017 года.

“В годы Второй мировой войны, переименовав наш город, идеологи сталинизма стремились вырвать с корнем дерево его тысячелетней истории и пересадить в искусственный горшок образца 1943 года. Все коварство колониальной политики “старшего брата” заключалась в том, что добавив к названию нашего города славное имя лидера национально-освободительной революции украинского народа 1648-1657 гг.

Богдана Хмельницкого, они стремились навсегда “отрезать” Переяслав от государственно исторических истоков времен Киевской Руси, потеряв его в огромном лабиринте провинциальных городов, упоминалось разве что в связи с годовщиной фальсифицированного договора о “воссоединении русского и украинского народов”, – говорилось в решении депутатов о переименовании города.





Среда, 18 сентября 2019 г. 452

Источник: Портал Информер