На Украине решили отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»

12 января 2020     10
На Украине решили отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»

Соратник Порошенко, пролетевший в 2019 году мимо кресла в Верховной раде, одиозный главарь запрещенной в России организации Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы» ханом Девлет-Гиреем.
 
На своей странице в соцсети он призвал подписчиков придумывать и предлагать варианты для «празднования».
 
На данный момент под постом Чубарова всего 22 комментария — он явно переоценивает свою читаемость и популярность.
 
Впрочем, нашлись сторонники замысла «можем повторить», а также установки в Киеве памятника хану Гирею.
 
Сам Чубаров от идеи «повторить» не в восторге и сокрушается, что 60 тысяч всадников, как якобы было в том походе Гирея, не наберет.
 
Напомним, поход хана на Русь состоялся весной 1571 года. В результате боев начался крупнейший для Москвы XVI века пожар. Из-за сильного ветра и жары сгорело значительное количество деревянных построек. Нетронутым остался Кремль.



Воскресенье, 12 января 2020 г. 358

Источник: Портал Информер

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