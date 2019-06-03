На Украине уже не верят в возвращение Крыма

3 июня 2019    
На Украине уже не верят в возвращение Крыма

Обещанный экс-министром обороны Украины Валерием Гелетеем «парад победы» в Севастополе откладывается на десятилетия, если не навсегда. Об этом в эфире украинского телеканала 112 заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Анатолий Матиос

Он высмеял идею «возвращения» Крыма военным путем, подчеркнув, что это вопрос внуков, а не нынешнего поколения.

«Неосторожно сказанное слово сносит не только иллюзию, но и реальность, потому что никто не понимает как оно может быть реализовано. Это проблема на годы. Персонифицированное, субъективное желание отдельно взятого министра или руководителя УГО провести операцию в Крыму должно было подчеркиваться одной фразой – это произойдет либо на нашей пенсии, либо парад проведут уже наши дети. Таковы реалии.–>

Если мы не будем называть вещи своими именами, будут говорить, что слова расходятся с делами… Он (Гелетей) сказал то, во что никто не верит, что невозможно в реальности. Военного решения проблемы освобождения Крыма пока что не существует и непонятно, будет ли существовать в будущем», – заявил Матиос.

Напомним, что Гелетей, обещавший парад в Севастополе, с позором ушел в отставку, после того, как украинские войска попали в окружение под Иловайском и понесли тяжелые потери. Также он запомнился нелепыми высказываниями об использовании Россией небольших ядерных бомб в Донецке и уверениями в том, что сумел остановить наступление армии РФ.

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Источник: Портал Информер

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