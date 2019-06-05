На Украине хотят отбирать имущество у жителей Донбасса, получивших российское гражданство

5 июня 2019     15
На Украине хотят отбирать имущество у жителей Донбасса, получивших российское гражданство

На рассмотрение украинского парламента внесен законопроект о лишении имущества жителей ДНР/ЛНР, получивших российское гражданство.

Законопроект направлен на рассмотрение в профильные комитеты Верховной Рады.

Проектом предполагается конфисковать имущество «лиц – граждан Украины, которые добровольно получили гражданство РФ и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Автором законопроекта является внефракционный депутат Олег Мусий.

Напомним, что в конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российских паспортов для жителей  ДНР/ЛНР. Необходимость данной меры продиктована тем, что жители Донбасса «не могут реализовать свои элементарные права».

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Источник: Портал Информер

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