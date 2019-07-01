На украинском телеканале Прямой началась выемка документов по делу против Порошенко

1 июля, на телеканале “Прямой” проходит санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

«Друзья, хорошие новости с телеканала Порошенко “Прямой”. Там сейчас проходит санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию. Не переключайтесь», — написал Портнов.

Напомним, что ГБР расследует уже 8 уголовных дел против Порошенко. По словам директора ГБР Романа Трубы, в рамках уголовных производств расследуются факты возможных коррупционных действий и превышения власти.

До этого было известно о пяти делах: за незаконное завладение телеканалом “Прямой”, по обвинению Порошенко в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе, по факту превышения служебных полномочий, по факту легализации Порошенко доходов при офшорных манипуляциях на сумму $300 млн по сделке продажи завода “Кузни на Рыбальском” и по факту давления политика на судей при национализации “Приватбанка”.