На Украину только по загранпаспорту

5 декабря 2019     13
На Украину только по загранпаспорту

Правительство Украины с 1 марта 2020 года может запретить гражданам пересекать государственную границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении. Об этом сообщил глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

«Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении», – сказал Погорельцев.

По его словам, проект приостанавливает действие положений соглашений между Украиной и Россией, заключённых в период 1997 и 2011 годов.

Объясняя необходимость такого решения, Погорельцев отметил ежегодный рост числа случаев выявления поддельных документов. По его словам, это создаёт угрозу незаконного вывоза детей.

Кроме того, указал он, как внутренний паспорт, так и свидетельство о рождении не содержат информацию о личности латиницей, что делает невозможной проверку лица на наличие возможных ограничений на пересечение границы, а также не позволяет автоматически считать информацию при прохождении погранконтроля.



Четверг, 5 декабря 2019 г. 28

Источник: Портал Информер

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