На фестивале «Большая Севастопольская тропа» состоится выступление известных музыкальных групп

С 14 по 19 октября в Севастополе проходит фестиваль «Большая Севастопольская тропа». В программу фестиваля включены показательные выступления и мастер-классы по скалолазанию и альпинизму, слэклайну и роупджампингу.

18 октября для жителей и гостей фестиваля подготовлена насыщенная музыкальная программа с участием известных групп – «Танцы Минус» и «Смысловые Галлюцинации».

19 октября выступит российская рэп-группа «Грот» и рок-группа «Декабрь».

Начало концерта в 19:00. Вход на мероприятие свободный.

Напомним, что от 5 км. Балаклавского шоссе организован бесплатный трансфер до скалы Парус – 49 км Ялтинской трассы.







Четверг, 17 октября 2019 г. 484

Источник: Портал Информер