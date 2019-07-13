На что в России можно будет потратить «отцовский капитал», который составит 453 тысячи рублей

13 июля 2019     14
На что в России можно будет потратить «отцовский капитал», который составит 453 тысячи рублей

 

Уже скоро в России должен появиться отцовский капитал. Выдавать его будут за третьего и последующего ребенка, а размер власти обещали приравнять к сумме материнского капитала, который до 2019 года составлял 453 тысячи рублей. В правительстве уверены, что инициатором появления третьего ребенка в семье является именно отец.Как сообщает издание «Руна», тратить отцовский капитал можно будет на образование детей, покупку жилья, автомобиль, расширение фермерского хозяйства, приобретение сельскохозяйственной техники и на создание семейного дела. Эти и другие варианты сейчас рассматривает Общественная палата.

По подсчетам властей, отцовский капитал ежегодно будут получать 250−300 тысяч семей. Это около 113−136 миллиардов рублей дотаций. При этом сами выплаты чиновники называют «инвестициями» — отцовский капитал окупится за первые несколько лет.

Первыми регионами, где «протестируют» отцовский капитал, станут Дальний Восток, Калининградская область, Севастополь. Затем планируется перейти к Центральному и Северно-Западному федеральным округам — там наблюдается самая большая депопуляция в стране.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

На что в России можно будет потратить «отцовский капитал», который составит 453 тысячи рублей
На что в России можно будет потратить «отцовский капитал», который составит 453 тысячи рублей

 


В Крыму объяснили испуг украинского генерала
В Крыму объяснили испуг украинского генерала

 


Украинский телеканал обратился к Зеленскому после обстрела из гранатомета
Украинский телеканал обратился к Зеленскому после обстрела из гранатомета

Генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также силовым ведомствам страны в связи с …


Очередные севастопольские выборы – трагикомедия или фарс?
Очередные севастопольские выборы – трагикомедия или фарс?

Стремительно приближается очередной момент для севастопольцев сделать свой выбор, от результата которого будет зависеть дальнейшее существование города и общества на …


Страсти по севастопольскому гербу
Страсти по севастопольскому гербу

В Севастополе сложилась совершенно скандальная ситуация вокруг Конституции РФ, основополагающего на сегодня закона о принципе организации власти в современной России. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info