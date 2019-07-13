На что в России можно будет потратить «отцовский капитал», который составит 453 тысячи рублей

Уже скоро в России должен появиться отцовский капитал. Выдавать его будут за третьего и последующего ребенка, а размер власти обещали приравнять к сумме материнского капитала, который до 2019 года составлял 453 тысячи рублей. В правительстве уверены, что инициатором появления третьего ребенка в семье является именно отец.Как сообщает издание «Руна», тратить отцовский капитал можно будет на образование детей, покупку жилья, автомобиль, расширение фермерского хозяйства, приобретение сельскохозяйственной техники и на создание семейного дела. Эти и другие варианты сейчас рассматривает Общественная палата.

По подсчетам властей, отцовский капитал ежегодно будут получать 250−300 тысяч семей. Это около 113−136 миллиардов рублей дотаций. При этом сами выплаты чиновники называют «инвестициями» — отцовский капитал окупится за первые несколько лет.

Первыми регионами, где «протестируют» отцовский капитал, станут Дальний Восток, Калининградская область, Севастополь. Затем планируется перейти к Центральному и Северно-Западному федеральным округам — там наблюдается самая большая депопуляция в стране.