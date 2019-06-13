На что россияне потратят выигранный миллион долларов

13 июня 2019     17
На что россияне потратят выигранный миллион долларов

В случае выигрыша в лотерею миллиона долларов россияне больше всего хотели бы потратить эти деньги на обучение и медицину для себя и близких. Количество желающих приобрести предметы роскоши, недвижимость и автомобили за последние 13 лет сократилось.

«Четверть россиян вложила бы выигранный миллион в себя и в своих близких», — говорится в исследовании холдинга «Ромир». Чуть меньше (24%) людей готовы потратить деньги на новую машину или жилье. Стоит отметить, что в 2006 и 2012 году на предметы роскоши и недвижимость готовы были потратиться 33% опрошенных.

Стать рантье, открыть вклад в банке и жить на проценты хотели бы 18% респондентов. Россияне начали больше верить в себя как в бизнесменов. Вложиться в открытие собственного бизнеса в 2019 году пожелали 15% опрошенных. В 2011 году таких было лишь 6%.

Небольшое количество людей готово тратить миллион на путешествия — таких оказалось 5%. Чуть меньше (4%) призналось, что пожертвовали бы выигранные деньги на благотворительность. Вложиться в развитие науки и техники или прокутить все деньги готов 1% россиян.

В опросе приняли участие полторы тысячи россиян в возрасте от 18 лет. У респондентов поинтересовались, как бы они распорядились миллионом долларов, если бы выиграли его в лотерею.

Источник: Портал Информер

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