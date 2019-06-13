На что россияне потратят выигранный миллион долларов

В случае выигрыша в лотерею миллиона долларов россияне больше всего хотели бы потратить эти деньги на обучение и медицину для себя и близких. Количество желающих приобрести предметы роскоши, недвижимость и автомобили за последние 13 лет сократилось.
«Четверть россиян вложила бы выигранный миллион в себя и в своих близких», — говорится в исследовании холдинга «Ромир». Чуть меньше (24%) людей готовы потратить деньги на новую машину или жилье. Стоит отметить, что в 2006 и 2012 году на предметы роскоши и недвижимость готовы были потратиться 33% опрошенных.
Стать рантье, открыть вклад в банке и жить на проценты хотели бы 18% респондентов. Россияне начали больше верить в себя как в бизнесменов. Вложиться в открытие собственного бизнеса в 2019 году пожелали 15% опрошенных. В 2011 году таких было лишь 6%.
Небольшое количество людей готово тратить миллион на путешествия — таких оказалось 5%. Чуть меньше (4%) призналось, что пожертвовали бы выигранные деньги на благотворительность. Вложиться в развитие науки и техники или прокутить все деньги готов 1% россиян.
В опросе приняли участие полторы тысячи россиян в возрасте от 18 лет. У респондентов поинтересовались, как бы они распорядились миллионом долларов, если бы выиграли его в лотерею.
Источник: Портал Информер
Сейчас читают:
|
Выступления национального шоу России «Кострома» пройдут с 15 июня по 15 сентября в Москве
Выступления национального шоу России «Кострома» будут проходить в Москве с 15 июня по 15 сентября, сообщают «Дни.ру». © nationalrussianshow.ru В …
|
Вассерман назвал фанатов «Чернобыля» кучей недоучек
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман раскритиковал поклонников сериала «Чернобыль», заявив, что ими манипулирует американская пропаганда. Об этом он написал в …
|
Реставрационные работы в музее имени М.П. Крошицкого будут завершены в срок
Ремонт и реставрация объекта культурного наследия – здания Севастопольского художественного музея имени М.П.Крошицкого – ведутся в соответствии с графиком и будут завершены …
|
На что россияне потратят выигранный миллион долларов
В случае выигрыша в лотерею миллиона долларов россияне больше всего хотели бы потратить эти деньги на обучение и медицину для себя и …
|
Экспертиза одобрила проект нового здания для театра танца в Севастополе
Проект строительства нового здания Скевастопольского академического театра танца имени А.В. Елизарова одобрен Главгосэкспертизой России, сообщила пресс-служба ведомства в четверг. Строительство пройдет …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!