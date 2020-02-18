На что Севастополь потратит федеральные деньги

Правительство Севастополя утвердило сроки и стоимость крупнейших объектов, которые осуществляются в городе в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крымского полуострова до 2022 года.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте исполнительной власти Севастополя.

Согласно этому документу, к 2021 году будет отреставрирован комплекс «Максимова Дача» завершат в 2021 году, что обойдется в 604,38 миллиона рублей. На строительство и реконструкцию Камышовского шоссе потратят 433,72 миллиона рублей.

Завершение севастопольского участка федеральной трассы «Таврида» закончат в 2021 году. На это выделят 12 миллиардов 565 миллионов рублей; строительство и реконструкция региональной дороги Севастополь — порт Камышовая бухта — Казачья бухта закончат в 2022 году, на это израсходуют 3 миллиарда 454 миллиона рублей.

Строительство канализационных очистных сооружений будет завершено в 2022 году, на эти работы потратят 4 миллиарда 737 миллионов рублей. Парк и мемориальный комплекс «Защитникам Севастополя 1941-1942» на мысе Хрустальный построят в 2022 году. На это планируется выделить 1 миллиард 401 миллион рублей.

Строительство индустриального парка Севастополя закончат в 2022 году, на него выделили 1 миллиард 395 миллионов рублей.

Яхтенная марина, которая будет построена в рамках поручения Владимира Путина, будет готова в 2022 году, ее стоимость — 6 миллиардов 962 миллиона рублей.

Вторая очередь реконструкции и благоустройства парка Победы обойдется бюджету в 403 миллиона рублей, работы должны быть завершены в этом году. Новый онкоцентр в Севастополе должны сдать в 2022 году, на него власти выделили 3 миллиарда 496 миллионов рублей.

Больница скорой медпомощи будет сдана в 2022 году, ее строительство оценили в 7 миллиардов 293 миллиона рублей. Новую инфекционную больницу на 200 коек возведут в 2021 году, на нее потратят 2 миллиарда 557 миллионов рублей.

Крытый каток в районе пересечения улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе будет готов в 2021 году и обойдется в 1 миллиард 142 миллиона рублей. Психоневрологический диспансер построят в 2022 году, на него нужны 1 миллиард 566 миллионов рублей. Новый театр юного зрителя обойдется в 510 миллионов рублей и будет возведен в 2022 году.

Деньги на эти проекты и десятки других объектов будут выделены из федерального бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными между Минэкономразвития России и правительством Севастополя.







Вторник, 18 февраля 2020 г. 169

Источник: Портал Информер