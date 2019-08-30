На что ушли 15 миллионов рублей, выделенных на борьбу с мусором в Крыму

Переработки отходов нет, сортировки тоже, куда же ушли почти 15 миллионов рублей, выделенных на борьбу с мусором. Об этом пишет «АиФ-Крым».

К концу года в Крыму должны подсчитать точное количество отходов на душу населения. И определить, какую часть из них можно пускать во вторичную переработку, а какую вывозить на полигоны и куда.

Эти данные содержаться в территориальной схеме санитарной очистки, которая за 4 года так и не стала рабочим документом, выводящим полуостров из мусорного кризиса.

Действующая территориальная схема с нормативами накопления отходов и программой их утилизации обошлась почти в 15 миллионов бюджетных рублей.

Схемой были закреплены шесть территориальных кластеров, в каждом из которых к 2018 году должен был заработать мусоросортировочный комплекс.

К моменту открытия Крымского моста полуостров должен был предстать как экологичный регион: без навалов мусора в лесополосах и прилегающих к трассам склонах, свалок на контейнерных площадках и в популярных местах отдыха на природе.

Каждый кубометр твердых отходов должен был приносить пользу, доход в виде переработки вторсырья, извлечения газа и дизельного топлива. Увы, но этот вариант территориальной схемы не сработал, и вместо поисков причин решено ее исправить, как не учитывающую рад факторов.

Пока в регионе действующий норматив накопления отходов составляет 1,8 кубометров мусора в год для жителей сельских территорий и 2,4 кубометра для горожан.

Но уже спустя полгода, благодаря внедрению учёта и контроля, региональный оператор обращения с твердыми коммунальными отходами должен был представить новые актуализированные данные. На деле всё свелось к неким рекомендациям для муниципалитетов по подсчёту накопления мусора.

Какого именно мусора больше всего в вёдрах?

Часовой мониторинг контейнерной площадки в курортном городе показывает, кто, в каких объёмах привозит отходы. Магазины, пансионаты, кафе и рестораны либо не заключают договоры на вывоз мусора, поскольку работают только три месяца в году, либо ставят один контейнер, а основную массу отходов развозят по контейнерным площадкам жилого сектора.

Из более 80 тысяч юридических лиц, ведущих активную хозяйственную деятельность, договоры на вывоз мусора заключены только с каждым шестым.

Плановые показатели сбора отходов в летний период на 100-150 тысяч кубометров выше фактических.

После того, как ГУП «Крымэкоресурсы» стал региональным оператором по сбору и вывозу ТКО, частные компании переключились на оказание услуг по транспортировке строительного мусора. Всего таких на полуострове насчитывается около 60, из них 24 действуют в Симферополе и Симферопольском районе.

При этом их деятельность фактически никем не контролируется – получив лицензию, предприятие или предприниматель могут отвезти отходы заказчика на официальный полигон, а могут выгрузить их в ближайшем лесу. Горы такого мусора неизбежно притягивают мусор бытовой, а то и вовсе отходы животноводства.

Источник: Портал Информер