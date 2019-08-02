На щите и под щитом (ФОТО)

2 августа 2019     15
На щите и под щитом (ФОТО)

 


В преддверии выборов депутатов Заксобрания с плакатов, билбордов, ситилайтов на севастопольцев смотрят потенциальные парламентарии. В почтовых ящиках появляются листовки с изображением тех, кто, добравшись до руля власти, якобы улучшат жизнь местного населения и будут представлять интересы простого народа. Может, и будут, но пока это не точно!

Выбирать депутатов Заксобрания севастопольцы будут 8 сентября.

По количеству предвыборной агитационной продукции в городе федерального значения Севастополь лидирует «Единая Россия».

По всему городу можно увидеть изображения Щербаковой, Чалого, Витко, Алтабаевой, Саблина, Гончаровой, Немцева. На улицах Севастополя появляются палатки, в которых каждому прохожему раздают печатную продукцию и программу кандидата.

Единороссы решили быть в этот раз скромнее и предпочли лозунги: «Городу русской славы — достойную жизнь», «Единая Россия — единая команда».

Совсем недавно, в середине июня, в Севастополе массово сносили предвыборные билборды «Единой России». 17 июня были снесены конструкции с изображением депутатов Заксобрания Севастополя Михаила Чалого и Екатерины Алтабаевой, которые известны как сторонники экс-спикера Заксобрания Алексея Чалого. При этом экс-глава севастопольских единороссов Борис Колесников на своей странице в соцсетях, комментируя снос билбордов, призвал не искать в этом действии политического подтекста.

В конце июня заместитель директора департамента городского хозяйства – начальник Управления административно-технического контроля Евгений Горлов отметил, что в регионе сносятся незаконно установленные билборды.

«Департаментом городского хозяйства продолжается работа в части демонтажа несанкционированных рекламных конструкций и информационных стендов. В этом направлении ведется плановая работа. В текущем году, как и в прошлом установлен план по демонтажу 1400 незаконных конструкций.

 

До сегодняшнего дня, за полгода уже демонтировано 795 незаконных рекламных конструкций. Сегодня ГБУ «Парки и скверы» демонтировали еще четыре объекта. Работа в части выявления таких незаконных объектов будет продолжаться, — говорил Горлов и дополнял. — При демонтаже мы не смотрим на информационное наполнение самой конструкции, нас интересует законность объекта в целом». 

 

Члены ЛДПР идут на выборы в Заксобрание со своим лидером — Владимиром Жириновским.

С билбордов смотрит эпатажный политический тяжеловес и произносит: «Россия — самостоятельная и уникальная цивилизация», «Партия, которую знаю. Люди, которым доверяю», «Достаток всем».

 

Интригуют члены партии «Справедливая Россия», призывая посмотреть реалити-шоу «Кто он?». 

 

 

«Партия дела» все мечтает: «Россия прекрасна! Все получится! Мы знаем как!». И это несмотря на то, что 1722 подписи «Партии Дела» в поддержку выдвижения партийной ячейки на выборы в ЗакС признаны недействительными.

 

«Это то, что в подписном листе не указаны первые три фамилии кандидатов списка партии. Также есть заключение подчерковедов по небольшому количеству подписей. В 20 случаях есть заключение, что подписи выполнялись одним лицом. И по 6 случаям есть документы, что это умершие люди. Партия с этой позицией не согласна и говорит, что у неё есть подтверждения, что эти люди живы», — заключил глава Избиркома.

26 июля Севастопольский городской суд поддержал Севизбирком и подтвердил законность снятия реготделения «Партии Дела» с выборов в Заксобрание региона.

 

Редакция «ИНФОРМЕРа» полагает, что севастопольцам важно реальное общение с кандидатами в депутаты, чтобы видеть волю, характер, стремление народного избранника работать на развитие города, а не изображения всяких там Щербаковой, Чалого, Немцева и прочих лиц, желающих прорваться к власти.

 

Сегодня кандидату, который стремится получить доверие избирателей, недостаточно заклеивать своей агитационной продукцией рекламные конструкции и прочее городское имущество.

Главное, на взгляд «ИНФОРМЕРа», заявить о себе, чётко обозначить позицию и быть ближе к людям, поднимая актуальные вопросы и их решение.

Разговаривать с жителями города русской славы с билбордов — это совсем не по-севастопольски…


Пятница, 2 августа 2019 г. 260

Источник: Портал Информер

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На щите и под щитом (ФОТО)
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