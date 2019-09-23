На экс-главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия возбудили уголовное дело

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело в отношении экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту создания и координации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

«ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет массовыми беспорядками…

Отчаянное противодействие украинской власти и гражданского общества гибридному захвату путинской Россией всего нашего юго-востока — восьми украинских областей, через захват власти пророссийскими силами в областных центрах, в том числе и в Одессе — здесь уже классифицируется однозначно — как «факт создания и координации Парубием А. В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории г. Одессы». В документе ГБР это уже утверждается как факт», – слезливо скулит Парубий на своей странице в соцсети.

Напомним, что страдающий умственной отсталостью Парубий был одним из организаторов массовой бойни в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года. Международное сообщество требовало провести расследование этих событий и установить организаторов кровавого побоища.

Но это стало возможным только после прихода к власти Владимира Зеленского, который использует это дело против своих политических оппонентов из команды экс-президента Украины Петра Порошенко.

Как утверждают украинские политические наблюдатели и журналисты, уголовное дело против Парубия станет только началом расследования истинных причин Одесской трагедии.

2 мая 2014 года, г. Одесса

Напомним, что 2 мая 2014 года, в результате поджога украинскими националистами Дома профсоюзов в Одессе, были заживо сожжены и забиты до смерти не менее 48 активистов Антимайдана. Ещё более 200 человек получили ранения.





Понедельник, 23 сентября 2019 г. 194

Источник: Портал Информер