На этой недели закончились гастроли Свердловской музкомедии в Крыму

Целых две недели проходили в Симферополе гастроли знаменитой Свердловской музкомедии. Пять лет артисты не «баловали» своим искусством крымский полуостров, и вот опять у жителей Крым появилась возможность посмотреть – что нового появилось у Екатеринбургского коллектива. В 2014 в Симферополе прошло только восемь спектаклей, а в этот раз в столице Крыма можно было четырнадцать раз посетить замечательные спектакли.

Более двадцати «Золотых масок» — одной из самых престижных театральных наград получила Свердловская музыкальная комедия, что говорит об очень высоком уровне актеров и музыкантов. Это всероссийская Национальная театральная Премия, учрежденная в 1994 году Союзом театральных деятелей России, которую вручают спектаклям всех жанров театрального искусства: и за драму, и за оперу, и за балет, а также за оперетту и мюзикл. Внешне она похожа на венецианскую маску, но ей придали сходство с двуглавым орлом, соединив символы европейского театра и российской государственности.

Через пять лет театр привез на полуостров несколько другие спектакли. Если «Екатерина II», пользующаяся постоянным успехом опять прибыла в Крым, то уже не было таких спектаклей, как гриновские «Алые паруса», «Парк советского периода», «Скрипач на крыше», «Графина Марица», «Кошка». А что нового увидели зрители Тавриды?

Лирическая постановка «Скандал по-французски» — типичная комедия ошибок. Герои все время не могут понять – что за ребенок появился, чей он – кто его отец и даже – кто его мать? Сюжет все время меняется, и зрители еле успевают за его поворотами. В конце концов, все выясняется, правда в конце остается ряд вопросов – почему автор решил, что ребенка не должна воспитывать его настоящая мать, да как-то это и не волнует героев комедии – они уже запланировали другого ребенка – от других отца и матери.

Мюзикл «Казанова» поставили в Екатеринбурге по стихотворной пьесе Марины Цветаевой – здесь рассказана история самого знаменитого любовника в истории, его жизнь, которая была похожа на непрекращающийся карнавал. История единственной настоящей любви Джакомо к его загадочной ночной гостье напомнила сюжет шлягера 90-х «Дым сигарет с ментолом». «А я нашел другую, хоть не люблю, но целую… и тебя вспоминаю». Главное, что все переживания героя проходят под великолепную музыку и зрители с удовольствием наслаждаются прекрасными средневековыми костюмами…

Свердловский академический театр музыкальной комедии поставил знаменитую оперетту Иоганна Штрауса «Летучая мышь», известную нам по фильму 1979 года с братьями Соломиными, но имеющую отклонения от оригинала. Екатеринбургцы постарались поставить оперетту как можно ближе к оригиналу. Здесь вы не услышите знаменитую шутку про собаку Шульца, но это – самое длинная постановка, которая длится более 3 часов. И главное то, что все приключения Генриха Айзенштайна – это месть, подготовленная его другом, доктором Фальке за другой розыгрыш, который ранее разыграл с ним Генрих. И опять – прекрасные костюмы, русская княгиня (или князь) Орловская, сани, гости с разных материков и медведь, который так понравился зрителям.

Оперетта «Герцогиня из Чикаго» — прекрасный рассказ о том, как пытаются ужиться Старый и Новый Свет. В США – много нуворишей, миллионеров, но почти нет представителей благородных кровей. Когда американцы уверены, что все можно купить за деньги… Но главное – это все-таки любовь! И даже отец-миллиардер согласен на брак своей богатой дочки с венгерским принцем из придуманной провинции, когда увидел настоящую любовь между героями, его дочь готова станцевать вальс с принцем. А он, в свою очередь, рассуждает о том, что чарльстон и чардаш очень похожи друг на друга своими движениями. В общем, стоит посмотреть эту редкую оперетту на музыку Имре Кальмана, хотя можно и отметить, что и этот великий автор повторяется, и мелодии оперетты немного напоминают его другие произведения.

Еще одна комедия – «Как вернуть мужа» показывает жизнь типичной американской семьи – муж ревнует жену, чувствует, что она врет и уезжает от нее в Европу. И как же ей вернуть мужа? Все просто – можно прикинуться беременной и месяцев через восемь можно представить суженому якобы его ребенка. Комедия очень смешная, детей сначала становится двое, потом трое. Все всё знают, но только не обманутый муж… Детей все время хотят забрать их собственные родители. В конце концов, все хорошо заканчивается, но остается осадок – что это за странное отношение к детям у героев пьесы, они у них не живые существа, а что-то на вроде котят, которых можно взять, а потом бросить…

Актеры театра всегда отличаются большим чувством юмора, используют местные реалии, в пьесах появляются упоминания о дачах на ЮБК, о винах «Массандры» и т.д. и это приближает пьесы, поставленные в центре России к крымчанам, которые с удовольствием посмотрели постановки свердловского театра (Главный режиссер театра – Кирилл Стрежнев, главный дирижер – Бориса Нодельман).

«Мы желаем счастья вам» — гала-концертом с таким названием екатеринбургцы попрощались с симферопольцами и закончили свои выступления на сцене Крымского музыкального театра, а в это время наши актеры с успехом представили свои постановки в Екатеринбурге…

«Как вернуть мужа»

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Олег Широков

Источник: Крымские новости