На 7-ом избирательном округе Севастополя готовится сюрприз для Чалого?

26 июня 2019     17
На 7-ом избирательном округе Севастополя готовится сюрприз для Чалого?

24 июня на своем заседании избирком Севастополя утвердил список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Севастополя, выдвинутый региональным отделением политической партии «Партия ветеранов России» (ПВР) в количестве 14 человек.

Но большинство кандидатов в депутаты от ПВР абсолютно неизвестны ни простому обывателю, ни людям, искушенным в городской политике.

Единственное исключение – это председатель регионального отделения ПВР Сергей Бинали, который и возглавил партийный список.

Ранее редакция «ИНФОРМЕРа» уже писала о том, что Бинали возможно будет выдвигаться по 7-му избирательному округу, где он собирался то ли бороться с Михаилом Чалым, то ли с соперниками Чалого.

Как стало известно «ИНФОРМЕРу» от источников, близких к окружению Михаила Чалого, ситуация на округе может резко поменяться и явно не в лучшую для братьев Чалых сторону.

Вот это поворот!!!–>

Все дело в том, что под номером 10 в партийном списке ПВР идет Валерия Чалая. По сведениям нашего источника, братья Чалые всерьез опасаются, что  Валерия Чалая может выдвинуться по 7-му избирательному округу.

Хотя, технология выставления спойлеров на выборах давно уже показала свою неэффективность, тем не менее, она продолжает использоваться заезжими политтехнологами.

Между тем, ситуация на 7-ом округе все более и более запутывается. Помимо Михаила Чалого, который идет от «Единой России», по данному округу уже выдвинулись Ольга Кальницкая от КПРФ и Дмитрий Белогорцев от «Справедливой России».

 «ИНФОРМЕР» точно знает, что по данному округу будет выдвинут достаточно сильный кандидат от ЛДПР, а также еще несколько самовыдвиженцев.

В этой ситуации на счету каждый голос. Понятное дело, что братья Чалые всерьез озабочены возможным появлением на округе кандидата-спойлера и намерены сделать все, чтобы этого не произошло.

Решат ли братья Чалые проблему кандидата-спойлера?–>

Наш собеседник, близкий к Михаилу Чалому, заявил, что проблема будет решена теми или иными методами. Но о том, что это за методы, он предпочел умолчать.

Источник: Портал Информер

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