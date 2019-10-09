Небо Крыма под надежной защитой

9 октября 2019     7
Небо Крыма под надежной защитой

Полуостров Крым и весь Юг России закроют сверхмощные дальнобойные радиолокационные станции «Ниобий-СВ». Как сообщили источники «Известий» в Минобороны, «охотники за невидимками» поступят на вооружение частей Южного военного округа уже до конца года.

«Эти станции легко обнаруживают не только обычные летательные аппараты, но и самолеты-невидимки и даже гиперзвуковые и крылатые ракеты. При этом за счет своей высокой маневренности и уникальных технических характеристик «Ниобий» практически неуязвим», – пишет издание.

Новая техника уже прошла тестирование в войсках. Опытные образцы РЛС ранее получили зенитчики Центрального военного округа. Отмечается, что «Ниобий» не относится к технике ВКС – изделия пополнят арсенал частей противовоздушной обороны Сухопутных войск.

Появление таких радаров в войсках серьезно усилит радиолокационный контроль воздушного пространства на южном направлении. Эта задача, по мнению экспертов, становится особенно актуальной после развала договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В частности, так называемый район противоракетной обороны, созданный США в Румынии и призванный защитить Европу от «иранской угрозы», – красивая легенда для того, чтобы скрыть размещение наступательных средств, уверен президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

«Специалистам хорошо известно, что пусковые установки систем ПРО могут без переделок использоваться для пусков «Томагавков». Оборонительным оружием их не назовешь. Эти многоцелевые высокоточные крылатые ракеты могут атаковать как наземные, так и надводные цели. Их размещение в Румынии выгодно США со стратегической точки зрения. Отсюда они могут угрожать Югу России и даже Турции, которая сейчас уходит с орбиты американского влияния», – заявил Ивашов.

Как отметил бывший заместитель командующего войсками ПВО Сухопутных войск по вооружению – главный инженер войск ПВО СВ генерал-лейтенант Александр Лузан, несколько РЛС «Ниобий-СВ», размещенных в Крыму, смогут контролировать всё Чёрное море.



Среда, 9 октября 2019 г. 17

Источник: Портал Информер

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