Недоеденные бургеры от Тимати пытались продать на Avito

На сайте Avito продают надкусанные бургеры, которые рэпер Тимати раздавал в Тюмени 6 июня.

Продажная стоимость их в 10 раз дороже обычных.

«Настоящий бургер, который держал в руках сам Тимати. В наличии две штуки, один немного надкусанный», — пишет автор объявления.

Цена, указанная на сайте, составляет 4 999 рублей за одну штуку.

Позже в соцсетях появилась информация о том, что объявление является фейком: настоящей публикации на сайте Avito найти не удалось.

Запись о надкусанных бургерах мог разместить сам автор скриншота.

Накануне тысячи тюменцев пришли на Цветной бульвар в надежде получить бесплатный бургер из рук Тимати. В результате давки, четырем девушкам стало плохо. Их отправили в больницу.