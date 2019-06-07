Недоеденные бургеры от Тимати пытались продать на Avito

7 июня 2019     2
Недоеденные бургеры от Тимати пытались продать на Avito

На сайте Avito продают надкусанные бургеры, которые рэпер Тимати раздавал в Тюмени 6 июня.

Продажная стоимость их в 10 раз дороже обычных.

«Настоящий бургер, который держал в руках сам Тимати. В наличии две штуки, один немного надкусанный», — пишет автор объявления.

Цена, указанная на сайте, составляет 4 999 рублей за одну штуку.

Позже в соцсетях появилась информация о том, что объявление является фейком: настоящей публикации на сайте Avito найти не удалось.

Запись о надкусанных бургерах мог разместить сам автор скриншота.

Накануне тысячи тюменцев пришли на Цветной бульвар в надежде получить бесплатный бургер из рук Тимати. В результате давки, четырем девушкам стало плохо. Их отправили в больницу.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Недоеденные бургеры от Тимати пытались продать на Avito
Недоеденные бургеры от Тимати пытались продать на Avito

На сайте Avito продают надкусанные бургеры, которые рэпер Тимати раздавал в Тюмени 6 июня. Продажная стоимость их в 10 раз …


Врач и медсестра первой горбольницы будут бороться за автомобиль
Врач и медсестра первой горбольницы будут бороться за автомобиль

Рентгенэндоваскулярный хирург Регионального сосудистого центра Олег Токарев стал финалистом конкурса «Севастопольские мастера – 2019». Региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» с …


Междугородние автобусные рейсы из Севастополя отменены
Междугородние автобусные рейсы из Севастополя отменены

Городской автовокзал Севастополя работает, однако автобусы не ходят. Те, что по расписанию должны были отправиться в районе 9-ти утра, вышли в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты