Недолго музыка играла… Наталья Поклонская и её муж объявили о расставании

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская не стала называть причины разрыва. По словам экс-руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева, расставание связано с «присутствием двух лидеров в семье». Об этом сообщает РИА «Новости».

Экс-супруг Натальи Поклонской отметил: «Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме».

Ранее Поклонская сообщила изданию, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены, «о которых никто не догадывается».

«Это будет тайной до момента предъявления декларации. После чего комментировать что-либо тоже не намерена», — сказала депутат Госдумы.





Понедельник, 2 сентября 2019 г. 256

Источник: Портал Информер