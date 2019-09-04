«Недомальчики» Севастополя, депутат Щербакова и какой-то Паутов…

Редакция «ИНФОРМЕРа» уже писала о том отвратительном безобразии, которое произошло на 5-ом избирательном округе. Напомним нашим читателям, что именно на этом округе баллотируется Татьяна Щербакова.

Утром 2 сентября на этом округе были размещены билборды, на которых кандидат в депутаты Татьяна Щербакова была представлена, мягко говоря, не в лучшем свете.

Редакция «ИНФОРМЕРа» считает своим долгом сообщить, что мы согласны с информацией, размещенной на билбордах, но выступает категорически против способа подачи материала, выбранного противниками Щербаковой.

На этом и стоило бы поставить точку, если бы эту тему не продолжила сама Татьяна Щербакова.

2 сентября на своей страничке в Фейсбуке она опубликовала пост, в котором обрушилась с критикой на своих оппонентов.

По словам Щербаковой, они ничего не сделали хорошего для города Севастополь за пять лет.

В этом вопросе мы вполне согласны с Татьяной Щербаковой. Ибо, кандидат Михаил Паутов, которого, по нашей информации, собираются протащить в депутаты вместо Щербаковой, действительно ничего для Севастополя хорошего не сделал.

Однако затем Щербакова, видимо, вспоминая опыт своей работы пионервожатой, сообщила удивленным читателям своей странички, что её оппоненты «кидаются какашками и писают в тапки».

Но и на этом бурные ассоциации Щербаковой не прекратились. Завершила она свой пост следующими словами: «Что недомальчики, страшно вам?))) Правильно, бойтесь».

Нам трудно понять, кого имела в виду госпожа “Щ” из команды “Ч” под термином «недомальчики».

Если своего соперника по выборам Паутова с его командой креативных пиарщиков, то все-таки он мальчик. Хотя, кто его знает, может быть, Щербаков проверила и убедилась в том, что он «недомальчик».

По мнению Щербаковой, “недомальчик” Паутов

Если ли понимать выпад Щербаковой в этом ключе, то, действительно, от таких «недомальчиков» можно ожидать всего, что угодно, в том числе и того, что они будут кидаться какашками и писать в тапки.

Ведь сам Паутов рассказал о том, что его настоящим учителем в журналистике, политике и по жизни является приснопамятная Маша Слоним.

А о том, какое отношение было у Маши Слоним к окружающим, рассказала журналистка Мария Трегубова, хорошо знавшая Слоним.

Понятное дело, что с такими учителями ничего хорошего из Паутова не могло получиться. Но дело такое.

И в заключении, мы хотели бы подчеркнуть, что редакция «ИНФОРМЕРа» ни в коей степени не утверждает, что инициатором размещения тех самых билбордов является Михаил Паутов.

Также мы не утверждаем, что сделано это было по предложению некой политической силы, рейтинг которых в последнее время не то, чтобы не растет, а мы бы даже сказали, что уж очень сильно падает.

Никакой такой информации редакция «ИНФОРМЕРа» не имеет. О том, кто и по чьему заказу разместил эти проклятые билборды – не знает.

Так что, недомальчики и недодевочки, разбирайтесь в вашем детском садике между собой. Тем более, что недолго вам всем осталось, ибо 9 сентября перед вами всеми уже встанет вопрос трудоустройства.

Источник: Портал Информер