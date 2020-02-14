Неизвестная болезнь убивает за 48 часов. И это не китайский коронавирус



Вспышка таинственной болезни, которая вызывает рвоту, отек и диарею, была впервые зафиксирована в конце прошлого месяца в штате Бенуэ, к юго–востоку от столицы Нигерии — Абуджи.

К 3 февраля «число людей, страдающих от этой странной эндемии, возросло до 104». Об этом сказал сенатор Нигерии Абба Моро.

В резолюции Сената Абба Моро, представляющий район в штате Бенуэ, назвал жертв заболевания, которые, как утверждается, все умерли в течение 48 часов после заражения.В резолюции содержится призыв к министерству здравоохранения страны направить экспертов в центр вспышки, чтобы узнать больше об этой болезни.

Нигерийские центры по контролю за заболеваниями (NCDC) должны принять меры по надзору за распространением новой инфекции.

Министр здравоохранения Нигерии Осаги Эханир заявила на брифинге в пятницу, что заболевание, по–видимому, не является лихорадкой Эбола или Ласса, то есть двумя потенциально смертельными вирусами, которые распространены в Западной Африке.Непохоже, что это был новый коронавирус 2019 года, который возник в Ухане (Китай), а на сегодняшний день убил более 1000 человек.

По мнению BBC, правительственные чиновники подозревают, что причиной заболевания могут быть химические вещества, используемые в рыболовстве.

Странная и болезнь, от которой люди умирают за 48 часов!

Неужели новый китайский Ухань? Там тоже всё начиналось приблизительно так – с короткой заметки о «неизвестной пневмонии». Обычно в природе не встречается вирусов, убивающих за 48 часов, а вот с биологическим оружием такое вполне может быть.







Пятница, 14 февраля 2020 г. 2788

Источник: Портал Информер