Неизвестные устроили погром на улицах Феодосии

В ночь на 1 октября хулиганы устроили погром в Феодосии. Об этом Крым.News рассказали в пресс-службе администрации города.

От рук вандалов пострадали мусорные урны в сквере возле башни Константина, в парке Доброму гению, на проспекте Айвазовского. Также злоумышленники опрокинули и сломали лавочки, разбили несколько рекламных конструкций.

По этому факту власти города направили заявление в ОМВД РФ по г. Феодосии с целью найти виновных и привлечь их к ответственности.





Среда, 2 октября 2019 г. 167

Источник: Портал Информер