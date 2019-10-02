Неизвестные устроили погром на улицах Феодосии

2 октября 2019     18
Неизвестные устроили погром на улицах Феодосии

В ночь на 1 октября хулиганы устроили погром в Феодосии. Об этом Крым.News рассказали в пресс-службе администрации города.
От рук вандалов пострадали мусорные урны в сквере возле башни Константина, в парке Доброму гению, на проспекте Айвазовского. Также злоумышленники опрокинули и сломали лавочки, разбили несколько рекламных конструкций.

По этому факту власти города направили заявление в ОМВД РФ по г. Феодосии с целью найти виновных и привлечь их к ответственности.


Среда, 2 октября 2019 г. 167

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Названо имя обладательницы самых красивых ягодиц в мире
Названо имя обладательницы самых красивых ягодиц в мире

Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез одержала победу в конкурсе “Мисс бум-бум”, в котором состязались обладательницы самых красивых ягодиц. Конкурс завершился …


В Крыму проживают гномы, тавры, скифы и эльфы
В Крыму проживают гномы, тавры, скифы и эльфы

Во время предыдущей переписи населения РК в 2014 году в пункте «национальность» местные жители указывали, что они гномы, тавры, скифы …


Почему затянулся ремонт ул
Почему затянулся ремонт ул. Лизы Чайкиной, выяснял спикер Заксобрания

Владимир Немцев в качестве председателя Законодательного собрания и сопредседателя ОНФ в Севастополе сегодня проконтролировал ход ремонта улицы Лизы Чайкиной. Подрядчик …


В сквере Астана Кесаева появился фрагмент скалы с малой родины подводника
В сквере Астана Кесаева появился фрагмент скалы с малой родины подводника

Сегодня в сквере Астана Кесаева побывал Владимир Немцев, председатель Законодательного собрания – он решил лично проконтролировать реконструкцию зеленой зоны. Работы …


Смертоносная битва кота Васьки с метровой змеей попала на видео
Смертоносная битва кота Васьки с метровой змеей попала на видео

Бушующий мир / Telegram В Советском районе Волгограда бродячий кот по кличке Васька придушил сбежавшую из контактного зоопарка змею рода …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты