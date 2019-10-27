Некоронованные «КОРОЛИ» Севастополя…

Некоронованный король – это, фактически, властелин улицы, города, республики, области и …

Некоронованный – который, не будучи облечён властью официальной, обладает ей фактически.

Некоронованный – признанный неофициально, то есть, общественным мнением.

Обычно некоронованный король – это человек в какой-то мере гениальный, дерзкий, обладающий наглостью и, зачастую, «без тормозов».Король – это титул монарха. Глава королевства. И тем он отличается от некоронованного собрата, что его подданные – все граждане его королевства. А некоронованный – это уж где он смог «сделать» себя как лидера, и где его признало общественное мнение.

Как писал Оноре де Бальзак, что ему (некоронованному королю) «дар быть всюду, как у себя дома, а он присущ лишь королям, девкам и ворам»…

Были ли в ближайшем обозримом периоде истории Великого города Севастополя, и есть ли они нынче, некоронованные короли?

Исходя из моего жизненного опыта, анализа реалий жизни за последние годы, начиная с лихих 90-х прошлого столетия, и нынешнего периода (а это, практически, три эпохальных периода: советский, украинский и российский) могу заключить, что да, такие люди были и… есть! Безусловно, разные они, как по своему образовательному, социальному статусу, так и по своим возможностям влияния на жизнь города в целом, да и людей в частности.

Одни из таковых, как-бы, некоронованных, одновременно являлись или являются и коронованными, т.е. имеющими официальное признание на уровне назначенцев на государственные должности. Они совмещали своё призвание некоронованных и исполняя роль государевых чиновников.

Так кто же они такие эти нетитулованные властелины Севастополя?

Как мне представляется, это: Евгений Поданев, Сергей Кондратевский, Игорь Касатонов, Владимир Андреев, Игорь Руляк, Иван Вернидубов, Ришат Меметов, Владимир Плотка, Вячеслав Верходанов, Сергей Лисейцев, Валерий Саратов, Павел Лебедев, Дмитрий Белик, Михаил Развожаев и, вне сомнения, Алексей Чалый.

Безусловно, все они разные по своим возможностям и воздействию на общество, как и тем, что разный имели или имеют статус.

Одни – признанные лидеры ОПГ, другие – бизнесмены, третьи – госслужащие, но у всех у них было общественное признание как лидеров, правда, разной направленности и необходимости для жизненных устоев и развития города. Да и цели они преследовали разные.

Здесь уместно высказывание Великого Никколо Макиавелли:

«Я хочу попасть в ад, а не в рай. Там я смогу насладиться обществом пап, королей и герцогов, тогда как рай населён одними нищими, монахами и апостолами» Вот так и творили: одни – чтобы попасть в ад, а другие – в рай. Но это уж как Господь распорядится за дела их.

Так почему же они мною отнесены к «лику» некоронованных?

Самым ярким из этой череды некоронованных севастопольских королей, на мой взгляд, является Евгений Поданев.

Во-первых, он действительно не занимал никакой государевой должности, во-вторых, был признан севастопольским обществом как «властелин» в городе.

В «советское время» он ничем особо не отличался от «серой» трудовой массы. Хотя был хорошим спортсменом. Закончил мореходку, но делом мореходным практически не занимался. Был егерем. Занимался каратэ и достиг на этом поприще хороших результатов.

Когда государство разрешило заниматься коммерцией, то он вместо того, чтобы заниматься этим направлением бизнеса, создаёт преступную группировку и начинает заниматься рэкетом.

ОПГ разрастается до огромных размеров, и он, её криминальный авторитет, получив прозвище «Папа», начинает контролировать практически весь бизнес Севастополя. На этом, новом для себя поприще, он стал одним из самых богатых людей в Крыму. Но этого ему было мало….

Он, с помощью партнёров, создаёт свою партию и регистрирует её с названием «Христианско-либеральная партия Крыма». На учредительном съезде у него в качестве гостей присутствовало много видных деятелей из России и Украины.

Членский знак Христианско-либеральной партии Крыма, серебро

Партия объединила более. За счастье считали состоять в ней многие севастопольские представители «новой элиты».

Надо подчеркнуть, что в партию потянулись и люди, надеявшиеся на справедливость и возможность реализовать себя, как предприниматели.

Думается, что целью Поданева было иметь власть не только в криминалитете, но и в реальном государственном управлении. Но властью авторитет пользовался не долго. Он был убит в бандитских разборках в Симферополе на похоронах Виктора Башмакова, одного из главных крымских авторитетов. Исходя из анализа различных материалов, а также личного знакомства с Евгением Поданевым, должен отметить, что это был человек с сильной волей и организаторскими способностями. Очень жаль, что его талант был направлен в криминальное русло, а не на служение обществу.

Ярким персонажем из среды некоронованных севастопольских королей выделяется Сергей Кондратевский.



Это уже другой типаж – предприниматель, бизнесмен. Сделал себя, как-бы, из ничего.

Выпускник Харьковского института культуры, трудился в Севастопольском дворце культуры рыбаков. Как только государством были разрешены кооперативы, он создал кооператив «Юниор» и, заработав первоначальный капитал, стал заниматься серьёзным бизнесом. Создал торговый дом, банк и прочее, прочее, прочее.

Один из самых богатых людей в Крыму и Севастополе. Состоял в дружеских и партнёрских отношениях с авторитетом Евгением Поданевым. Это он и его юристы помогли Поданеву создать и зарегистрировать Христианско-либеральную партию Крыма.

Но от публичной деятельности в ней Сергей Кондратевский виртуозно уходил. Занимаясь успешно бизнесом: открыл несколько универмагов в Севастополе и Красноперекопске, два банка с филиалами в городах Крыма и в Запорожье, создал судоходную и авиакомпанию, а также учредил и запустил в работу множество различных мелких бизнес-предприятий и… захотел быть у власти.

Стал депутатом сначала Крымского Верховного Совета, а потом и народным депутатом Украины.

Но, видимо, где-то были упущены моменты в управлении бизнесом, и этим воспользовались его недруги. Бизнес был уничтожен, а сам Кондратевский попал на несколько лет в СИЗОБыл освобождён от уголовной ответственности «по истечению срока давности».

Надо отметить, что он был самым успешным бизнесменом «с человеческим лицом» в Севастополе. Многим людям он помогал финансово и материально. Давал бесплатно квартиры нуждающимся, обеспечивал похороны тем, кто не мог сам даже похоронить из-за отсутствия средств, реализовывал за копейки хлеб из построенной им для этой цели пекарни.

Он впервые организовал за свой счёт в городе такое грандиозное шоу, как «Звёздный прибой».

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Он создал бесплатную школу для детей с различными творческими кружками. Им были созданы тысячи рабочих мест, причём, хорошо оплачиваемых.

Но вот организация приёма денег под большие проценты с треском провалилась, приведя к гибели (не без помощи определённых заинтересованных лиц) бизнес-империи Кондратевского. Жаль, ведь хорошая задумка была – делать бизнес, помогая при этом людям и городу. Но для всех задумок нужны и мозги, и команда, и правильное определение не только целей, но и путей осуществления. А вот чего-то из этого не оказалось…

Другая судьба «коронованного короля» (так как он был обличен властью Командующего Черноморским флотом) и, одновременно, «некоронованного короля» (то есть, признанного обществом) адмирала Игоря Касатонова.

Занимая должность Командующего Черноморским флотом всего около года, он смог так проявить себя, как организатор и хранитель флота, что был по праву признан достойным гражданином Российской Федерации и севастопольцем, не только руководством страны, но и севастопольской общественностью.

Люди считали, что это благодаря ему был сохранён Черноморский флот для России. В те непростые 1990-е годы он смог, лавируя между различными перипетиями того исторического момента, завоевать доверие флотских людей и народа севастопольскогоРуководство страны назначило его Первым заместителем Главкома ВМФ. Об этом человеке можно написать много хорошего, но и отметить слабые стороны его деятельности, а они, как и у любого живого и деятельного человека, были. Но он смог поставить себя таким образом, что стал, вне всякого сомнения, некоронованным королём Севастополя.

На мой взгляд, некоронованным королём был, да и сейчас является, в определённой мере, другой представитель морского братства, но уже цивильного – это «рыбачий адмирал» Владимир Андреев.

Он смог в самое непредсказуемое время 90-х сохранить огромный транспортно-рефрижераторный флот, ранее бывший государственным. Он – учредитель, да и собственно, хозяин созданной в результате преобразований госпредприятия в ОАО «Югрефтрансфлот». Кроме того, он является её президентом.

При украинском правлении все суда, в том числе, и восемь новых, были переведены в офшор или в другие страны, а часть устаревших были реализованы, как ненужные, или на металлолом.

Сотни рядовых рыбаков потеряли работу, но руководство и сам президент устояли и обрели себя в новом качестве. Не испугали их покушения на жизнь (некоторых из них), в результате бизнес-разборок. Но страху натерпеться им пришлось.

В результате всех перипетий финансового и политического характера Владимир Андреев стал поистине властелином, то есть, некоронованным королём в отрасли морских рефрижераторных перевозок и флота как такового. Правда, благодаря санкциям «наших партнеров», флота реального в Севастополе сегодня нетОдним из некоронованных королей севастопольского преступного сообщества являлся и Игорь Руляк.

Тягаться по возможностям и умению вести бизнес-дела, скажем, с Евгением Поданевым, он, априори, не мог. Не тот уровень. Хотя, выходец он был из той же среды.

Свой «бизнес» он начал на территории Нахимовского района, постепенно распространяя его на центр города. Отличалось его ОПГ страшной жестокостью. Убить, что называется, без суда и следствия, или приказать убить неповинующихся, Руляку ничего не стоило. В страхе его ОПГ держала не только «нахимовцев», но и весь городЕго желание стать «властелином» закончилось, в конечном итоге, арестом, судом и приговором «пожизненное заключение». След свой кровавый, Игорь Руляк, несомненно, оставил в жизни севастопольской. Но лучше бы этого следа не было. Сколько было загублено жизней! Сколько горя от его деятельности поимели многие севастопольцы-предприниматели, да и просто неугодные!

А вот те, кто «крышевал» его кровавую деятельность, состоя на государственных должностях – это позор, как об этом на суде заявлял Руляк и его соратники.

А, правда, почему их земля носит?

Ярким представителем некоронованных королей украинского периода являлся Иван Вернидубов.

Причем, он, вроде, как еще и коронованный, так как занимал высокие государственные посты. Он появился в Севастополе как назначенный прокурор города, но постепенно стал подбирать под себя то, что «плохо лежит».

Используя свои служебные возможности, он быстро стал довольно популярным деятелем. А вот когда он смог занять должность «главного налоговика» города, его способность делать деньги проявилась в полной мере. Кого «крышевал» по старой прокурорской привычке, а кого и смог заставить работать на свои интересы.

Став народным депутатом Украины (а в этом ему сильно помог тогдашний глава администрации Л. Жунько), Вернидубов продолжал свои «нештатные дела» на территории Севастополя.

Как пример, – заявления в суде Руляка и его подельщиков в его адрес.

Многое до сих пор скрыто завесой тайны деятельности Ивана Вернидубова, но то, что он делал дела свои с чувством некоронованного короля Севастополя, в этом сомнений нет.

Как некоронованного короля среди крымско-татарского населения нужно отметить Ришата Меметова.

Он был властителем среди своих единоверцев и соплеменников, но и не только. Делать деньги и ставить бизнес помогало ему руководство Украины, да и местные правители города. Сделал ли что-то хорошее он для людей – это, скорее всего, решать им. Но для себя он, несомненно, сделал многое.

Стать обладателем крутого помещения в самом центре Севастополя – это круто. Но сейчас его деятельность и влияние на духовную жизнь общества, как мне представляется, закончилось. Ну а дальше – время покажет…

Человек бизнеса и политики своего времени, Вячеслав Верходанов, на мой взгляд, может с полным основанием быть отнесённым к категории севастопольский некоронованных королей.

В своё время, используя властные полномочия, он смог подобрать в свои руки часть рыболовного государственного флота, пользуясь тем, что государство Украина сделала всё, чтобы избавиться от мощного рыбодобывающего флота, базировавшегося, в основном, в Севастополе.

Вячеслав же, умело используя свои должностные возможности, и решил вопросы направления своего будущего Став обладателем теперь уже своего рыбодобывающего флота, организовав переработку рыбы, открыл магазины, приобрёл шикарное здание для офиса в самом центре Севастополя, создал великолепную базу отдыха, вернее, элитный коттеджный посёлок на ЮБК и кое-что еще.

Тем самым, он обеспечил себе место среди некоронованных королей города. Надо отдать должное, что число созданных им рабочих мест заслуживает уважения.

Среди недавно появившихся на севастопольском горизонте кандидатов в некоронованные короли особо заметной фигурой является Сергей Лисейцев.

Начав свой бизнес с небольшого, он постепенно создал свою империю. Два огромных торговых комплекса, притом разнополярной направленности, с большим количеством работающих – это, на мой взгляд, момент, заслуживающий внимания и уважения.

Партнёром по бизнесу у него был Дмитрий Белик, с которым они разошлись достаточно мирно, а потом дружба с Сергеем Глазьевым, советником Президента Российской Федерации (правда, ныне уже с приставкой «бывший»). И, как бы соратником, у него стал Владимир Немцев.

В настоящий момент Сергей Лисейцев уже штурмует высоты власти – депутат Законодательного собрания и руководитель одной из важнейших комиссий – бюджетнойОн правильно понимает, что бизнес делать без власти в нынешних условиях достаточно проблематично. Мне видится, что он правильно определил свой жизненный путь и направление в построении как бизнеса, так и политики. Правда, отнести его к некоронованным королям можно лишь условно, но к этому статусу он идёт уверенно.

Ещё одним из кандидатов в некоронованный состав севастопольского бомонда можно отнести Владимира Плотку.

Забрав бывший градообразующий завод «Муссон» и превратив его в шикарный торгово-развлекательный центр, он по праву снискал себе статус властелина. Его знают практически все в Севастополе. А то, с каким упорством и умением он отстоял его от попыток бывшего губернатора забрать его, вызывает уважение.

Должен отметить, что Плотка – реально талантливый специалист и организатор. А вот создать такое большое количество рабочих мест в Севастополе – лично у меня вызывает восхищение.

А ведь бизнес свой он начал с малого. Мебельная мастерская, поездки в Польшу, Китай, Турцию, создание на площадях троллейбусного предприятия магазина, ресторанчика…

И, наконец, большой бизнес.

Ну, а вот теперь, можно и яхтингом заняться, прикупив яхтклуб у рыбаков. Удачного пути ему в бизнесе и в спорте. Главное, чтобы не споткнулся, а то и такое бывает.

Немного хочу поразмышлять о «королях» коронованных, т.е. людей от власти, или, вернее будет сказать, «при власти». Но, учитывая их деятельность, как-бы и невидимую, но принёсшую им возможность признания в обществе. Правда, призвание у них двоякое. Их одни готовы на руках носить, другие – не прочь поступить с ними по-народному, как бунтари.

Скажем, Валерий Саратов – один из ярких таких типажей.

Начав свой карьерный рост в рядах КПСС, закончил в рядах Партии Регионов. Как официальный чиновник был достаточно серьёзным и умелым руководителем.

Смог организовать изготовление и установку памятника Великой Императрице Екатерине II, и это в украинский период!

Но проявил себя и как некоронованный король, используя властные рычаги официальные и партийные.

По-разному можно оценивать его деятельность, но то, что он был в своё время «властелином», думаю, сомнений вызывает мало у когоРазмышляя о некоронованных королях Севастополя, думаю, нельзя обойти вниманием такую фигуру с череды претендентов на такой статус, как Павел Лебедев.

Прибыл он в Севастополь где-то в 2006-2007 годах. Служил в армии финансистом в Черновцах. Дослужился до капитана. Был депутатом областного Совета и председателем бюджетной комиссии. Вот там и проявил умение и желание быть бизнесменом…

Говоря о его работе и деятельности в Севастополе, нельзя обойти тот факт, что дела свои он организовывал с помощью местной власти. Особенно тёплые отношения у него были с Валерием Саратовым. Так он стал одним из серьёзных застройщиков в городе.

Не буду утруждать читающих перечислением его объектов и предприятий, но то, что он создал сотни рабочих мест – это плюс.

Избравшись народным депутатом Украины и войдя в доверие к Президенту Украины Януковичу, он получил должность министра обороны Украины. Не буду анализировать сделанное им, как министром, отмечу, что было хорошее и не совсем. Майдан поставил точку на его министерской карьере. Нынче он основательно осел в Севастополе. Продолжает заниматься бизнесом и общественной работой.

Не хочу оценивать его деятельность, как говорят, всему своё время, но то, что он – обоснованный претендент на звание некоронованного короля – это факт состоявшийсяЕщё один яркий представитель, приехавший покорять Севастополь и его общество – Дмитрий Белик.

Сделал он себя из… ничего. Особо ничем не выделяясь, вначале постепенно стал двигаться к олимпу некоронованного короля. Мелкий предприниматель, фотодело…

Дмитрий увидел, что карьерный рост и бизнес можно сделать только с помощью публичности. И стал делать шаги в депутатство. Став, наконец, депутатом, увидел, что надо заниматься земельными вопросами. Будучи председателем комиссии горсовета по земельным вопросам, он и стал, как-бы, некоронованным королём – богатым и успешным.

Но, что-то пошло не так… Видимо, не поделили предоставленные депутатскими возможностями некоторые моменты, и Валерий Саратов организовал снятие его с председателей комиссии и исключение из Партии Регионов.

Не буду акцентировать внимание на деятельности Дмитрия Белика – это отдельная тема, отмечу, что рывок он сделал хороший в карьере. Будучи заместителем главы администрации города Яцубы по социальным вопросам, он решительно вскочил в революционный вагон 2014 года и стал настоящим помощником Алексея Чалого.

Сейчас он депутат Государственной Думы Российской Федерации, а этого добиться было не так просто. Он – сумел. Чем закончится его восхождение во властный олимп, что называется, поживём-увидимИтак, о королях «нового времени».

Само собой напрашивается тревожный вопрос, а станет ли коронованным и некоронованным королём Севастополя также направленный Президентом Владимиром Путиным возглавить городскую власть, Михаил Развожаев?

По его «100 шагам» складывается впечатление, что работать с людьми он умеет и способен. Как пойдут дела по хозяйственной части, пока оценивать трудно. Главное, чтобы не навязали ему свои интересы местные нынешние, как бы, «элитёры».

А так… я вижу все основания увидеть в обозримом будущем Михаила Развожаева как коронованным, так и некоронованным королём славного города героя Севастополь.Ну, и наконец, подошёл к изложению мнения о настоящем некоронованном короле Севастополя – Алексее Чалом.

До 2014 года, то есть, до «Русской весны», о нём знали только родные, близкие, да партнёры по бизнесу. Его восхождение началось 23 февраля 2014 года с известного митинга.

О тех днях и последующих событиях много написано, опубликовано, озвучено. В этом материале я позволю себе только размышления по «заявленной теме».

Не хочу говорить о каком-то героизме, о героях. Об этом сказано-пересказано. Алексей Чалый не стал официальным, т.е. коронованным чиновником. Мне представляется, что это не его и особо ему не нужно. Но вот быть серым властелином ему (мне так кажется) очень нравится. И он это делает с маниакальным упорством, причем, надо признать, это у него получается.

Даже по прошествии более пяти лет, он – на виду и правит городским балом. Под его патронатом Заксобрание («золотая карта»), «свои» замы губернатора Севастополя (впервые), есть возможность парализовать или одобрить работу Общественной палаты, «свой» сенатор, да и депутат Госдумы, как-бы, рядом. А главное, что ему во всём патронирует вновь назначенный И.О. ГубернатораИ это при том, что Чалый (в том числе) виноват в разочаровании людей в возможностях власти. Ибо те результаты последних выборов в Заксобрание красноречиво говорят, что погоду на них сделали военные, госслужащие, учителя, культура, медики и прочий обязанный люд. А вот массовой явки на выборах как-то и не произошло.

Выходит, что и в Алексее Чалом народ постепенно разочаровывается.

Это плохо.

Надо отметить, что по характеру он решителен и суров, когда вопрос касается его личных интересов и задумок. Ведь, чего греха таить – это он главный «сместитель» губернаторов Меняйло и Овсянникова.

Михаилу Развожаеву, мне думается, надо серьёзно над этим задуматься и, в первую очередь, над своим будущем избрании. Ведь заигрывание с Чалым к добру может и не привести.

От любви до ненависти у него – один шаг. Хочу, конечно, ошибаться.

Но вот то, что Алексей Чалый поистине стал некоронованным властителем в Севастополе – это остаётся фактомЭх, его бы талант и возможности, да в правильное русло севастопольской жизни направить – цены бы не было! Это так, к слову.

Генрих Гейне – Великий Человек своего времени изрёк: что «У народов есть время, они вечны, смертны лишь короли».

Жизнь – она ведь сложная и поистине наделяет одних мудростью, других – гениальностью, ну а остальных как-бы «серой массой», редко делающих правильные выводы и провозглашающих себе, хоть и без коронации, некоронованных королей. Правда, порой, жалеют об этом, если могут, конечно. Но такова природа жизни.

Этот материал, как-бы, вступление к серьёзному размышлению и подготовке аналитического и реально произошедшего по каждому из героев повествования. Так что, помогайте повествованию фактами и делами о наших некоронованных королях. Ведь люди вправе знать: кто правит, что называется, «балом».







Воскресенье, 27 октября 2019 г. 718

Источник: Портал Информер