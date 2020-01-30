НЕкультурные сёла Севастополя на культурном фронте

Услышав слово «село», перед глазами возникают безграничные поля, пасующиеся на зелёном лугу лошади и коровы, идущий из трубы дым, запах сочных растений и особенная жизнь простых людей…

Однако сельчане не только выращивают экологически чистые продукты и ухаживают за домашними животными, но и интересуются новинками культуры, театральными и кинопремьерами, различными концертами. Только зачастую жители сёл имеют гораздо меньше возможностей приобщиться к культуре, чем те, кто проживают в городах.

Дома культуры становятся чуть ли не единственным местом, куда можно пойти отдохнуть.

Именно здесь организуют досуг жителей, с этим местом связаны самые значимые события жизни селян. За развитие культуры в сёлах отвечают определённые лица.

Более того, в настоящее время развитию культуры в селе уделяется много внимания и выделяются огромные бюджетные средства, государство ведёт целенаправленную политику по возрождению сельских клубов.

В 2019 году федеральные органы исполнительной власти России, в рамках президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», разработали национальный проект «Культура». Его реализация началась 1 января 2019 года.

Нацпроект «Культура» включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».



В рамках национального проекта «Культура» к 2024 году, в частности, планируется:

— построить 39 центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек;

— построить, реконструировать и капитально отремонтировать 526 сельских культурно-досуговых объектов;

— модернизировать 1200 кинозалов по всей стране;

— создать 500 виртуальных концертных залов;

— оснастить 1800 образовательных учреждений (детских школ искусств и училищ) новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;

— реконструировать или капитально отремонтировать 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол;

— переоснастить 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту;

— обеспечить для 200 тысяч человек повышение квалификации в Центрах непрерывного образования в сфере культуры;

— обеспечить грантовую поддержку для 120 любительских творческих коллективов;

— оцифровать 48 тыс. книжных памятников для Национальной электронной библиотеки.

Всего на исполнение национального проекта из бюджета в 2019–2024 годы предполагается потратить 113,5 млрд руб. (из федерального бюджета — 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ — 3,8 млрд руб.). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для реализации федерального проекта «Культурная среда» — 84 млрд руб.

Еще 15 декабря 2018 года на заседании Совета по культуре и искусству президент нашей страны Владимир Путин сказал: «Национальная программа в сфере культуры должна получить сильное региональное измерение, стимулировать повышение качества и разнообразие культурной жизни в малых городах и посёлках страны».



30 декабря прошлого года в Первомайском, селе в Балаклавском муниципальном округе (проживает 937 человек, — прим. редакции), состоялась официальная церемония открытия клуба. В ней приняли участие вице-губернатор Ольга Тимофеева и начальник Главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий.

«Клуб готов к полноценной эксплуатации. У нас еще 6 клубов находятся в стадии проектирования и будут строиться за счет средств федеральной целевой программы. А сегодня состоялся большой праздник для жителей Первомайки, так как клуб – это точка притяжения для жителей поселка. Уже начали свою работу кружки. А мы сделаем все, чтобы культурная жизнь на селе имела хорошую базу», – отметила тогда вице-губернатор Ольга Тимофеева.

Открыли власти новый клуб, поприветствовали жителей, сказали пафосные слова и на этом, пожалуй, все… А как дальше и чем будет жить тот или иной сельский клуб, который является площадкой для проведения культурно-массовых и праздничных мероприятий, а также для реализации творческого потенциала детей и жителей, чиновников, ответственных за развитие культуры в регионе, видимо, не интересует.Так, например, заглянув в план мероприятий, опубликованный на сайте правительства, мы с изумлением обнаружили всего пять торжеств, проходящих в клубах сельской зоны, а с 1 по 9 января только одно — театрализованное представление «Рождество Христово» в доме культуры с. Верхнесадовое. И это несмотря на то, что новогодние праздники — это время неустанного труда для пахарей культурной нивы.

Понятное дело, что правительство не может объять необъятное, поэтому мы обратились к официальным сайтам учреждений культуры и выяснили, что, собственно, «объять» нечего.

Давайте мысленно заглянем в гости в сельские учреждения культуры.

ДК «Севастопольский» в п. Сахарная Головка, ул. Тимирязева 23.

На официальном сайте учреждения говорится о том, что главная задача руководства дворца культуры — это организация досуга и предоставление возможности для творческой самореализации всех слоев населения нашего города и района, развитие самодеятельного народного творчества, эстетическое, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Сотрудники учреждения, которые должны неустанно организовывать, развлекать, формировать, популяризировать, трудиться ради своих посетителей, порадовали на новогодних праздниках лишь 1 января в 14 часов и 2 января в 16 часов утренником для школьников и дошкольников, а 7 января в 17 часов праздничным концертом «Рождественский вечер». 14 января здесь состоялось мероприятие в честь Старого нового года.

Терновский центр культуры и досуга, расположенный на ул. Ленина, 7, подарил своим посетителям 6 января два новогодних утренника и 8 января — детское театрализованное представление. Вот и все культурные изыски.

Все празднисные дни сайт Балаклавского дворца культуры на Калича, 21 просто не удалось открыть. Он почему-то не работал. Видимо, как и само учреждение культуры. В самый «жаркий» зимний период сотрудники дворца, наверное, решили отдохнуть и вдоволь наесться оливье и селёдкой под шубой. К счастью, сейчас ресурс функционирует.

Согласно анонсу, 13 декабря посетители Балаклавского дворца культуры «окунались в восточную феерию музыки и танца, новогодних приключений, красоты и грации», а 23 и 27 декабря лицезрели новогоднюю сказку «В поисках Анны».

Создается такое впечатление, что культурные руководители впали в новогоднюю спячку, причём настолько глубокую, что некоторые до сих пор не могут проснуться.

Так, на сайте «Орлиновского центра культуры и досуга», расположенного в с. Орлиное на ул. Тюкова, 63, до сих пор нет плана работы на январь.

Видимо, руководитель данного учреждения культуры Виктория Филипповна Накорнеева «зависла» в декабре 2019 и не признает январь 2020.

«На данном сайте вы узнаете последние новости о деятельности и творческой жизни Орлиновского центра культуры и досуга, а также о работе структурных подразделений. О новых открытиях и достижениях. О прошлом, настоящем и будущем.

Дворец культуры – это современный развивающийся культурно-досуговый центр, работающий для жителей Байдарской долины и гостей региона с учётом их возрастных потребностей и социального статуса», — отмечает госпожа директор, которая, по всей вероятности, немного потерялась во времени.

Прискорбно и то, что Виктория Накорнеева, скорее всего, забыла и Устав собственного учреждения, пункт 2.1, в котором говорится следующее: «Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ, нормативными правовыми актами Севастополя полномочий города в сфере культуры».

Смотреть документ полностью здесь.

Из этого документа мы выяснили ещё одну пикантную подробность из жизни «Орлиновского центра культуры и досуга».

На сайте учреждения значатся три подразделения — клубы в селах Родниковое, Ново-Бобровка, Гончарное.

А в Уставе — 8 обособленных подразделений.

Уважаемая мадам директор, почему пять ваших обособленных подразделений «лежат в руинах»?

Некоторые из них закрыты до вашего воцарения, но приостановка работы в клубе в селе Широкое, поговаривают, — это ваших шаловливых рук дело? А ведь объект ничем не отличается от зданий действующих клубов в селах Родниковское и Новобобровское. При этом начальник Главного управления культуры на каждом углу рассказывает о строительстве нового клуба, но пока это не случилось, где жителям проводить свой досуг? В коровнике, свинарнике или широком поле?

Неужели здание бывшего клуба настолько обветшало? Или просто вам, уважаемая, было лень с ним возиться? Меньше забот, отсутствие проблем, ведь так уютно в светлом и отремонтированном кабинете в Орлиновском дворце культуры. Вероятно, душу греют мысли о деньгах, выделенных на ремонт клуба в селе Гончарное. Только, скорее всего, в этот раз так легко не отделаетесь, а 5 млн рублей вам севастопольцы не простят.

Также есть информация от источника в Главном управлении культуры Севастополя о том, что вы передали здание в селе Тыловое Байдарскому муниципалитету. Получается, что вы не соблюдаете Устав учреждения культуры и занимаетесь «разбазариванием» того, что было создано до вас?

Ещё один «потерявшийся» в череде новогодних праздников неутомимый осваиватель бюджетных средств и баловень финансистов от культуры — это директор «Андреевского дворца культуры» Алексей Юрьевич Вернигора. Здание находится в Андреевке на ул. Центральная, 24.

На сайте до сих пор нет плана работы на январь. Видимо, Алексей Юрьевич, как его культурная «подруга по несчастью» из «Орлиновского центра культуры и досуга» Виктория Филипповна, «застрял» в декабре и не может выбраться?

По состоянию на 24 января текущего года на сайте вверенного ему учреждения нет плана работы на этот месяц.

Да и ресурс этого фантастически финансируемого культурного очага не балует разнообразием. Здесь вы не найдете ни фотоотчётов, ни каких-либо следов о проводимых мероприятиях (а они вообще устраиваются?).

Умиляет раздел «Награды и дипломы наших коллективов»: грамоты и дипломы непонятно где, когда и в какой стране получены.

Господин директор, вероятно, потерявшийся не только между Севастополем и Москвой, но и Украиной и Россией, словно не подозревает о существовании статьи 13 Федерального закона № 8 от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в которой подробно говорится о том, какая информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления должна быть размещена в интернете.

В ноябре Главное управление культуры издало приказ «О создании единой базы данных учреждений, подведомственных государственной структуре». Согласно этому документу, Алексей Вернигора должен создать единую базу данных по всем подведомственным учреждениям. Исходя из того, что практически весь документооборот проходит в электронном виде, можно представить, как это исполнит продвинутый директор. На эти цели выделено 2 млн. рублей.

Одному везёт в любви, другому — в картах, а Алексею Юрьевичу, видимо, в деньгах (правда, и у него стали случаться пробуксовки).

Например, заглох ремонт на «Ракушке» (чудесным образом которой стал руководить Алексей Вернигора), жители дома №7 по улице Гоголя, помещением которого будет владеть «Андреевский дворец культуры» (вероятно, но это неточно), обратились за разъяснениями в соответствующие органы. Жители поселка Солнечный возмущены качеством работ в ремонтируемом клубе.

Видимо, Алексею Юрьевичу стало сложно осваивать бюджетные средства из-за нескончаемого финансового потока. То одно у него, то другое, то беспокойные севастопольцы под ногами путаются, то ещё что-то найдется.

Севастополь всегда славился своими культурными традициями. Наш город является южной культурной столицей России, разве допустимо, чтобы учреждениями культуры города федерального значения РФ руководили дилетанты, которые, кроме как тратить государственные деньги, больше ничего толкового в этой отрасли делать не умеют?

Как можно выделять огромные суммы ненадёжным и недобросовестным директорам — неясно. Может, в правительстве Севастополя знают ответы. Подождём, кто раньше зашевелится. Или чиновники, ответственные за развитие региона, или сотрудники надзорных ведомств…







Четверг, 30 января 2020 г. 5318

Источник: Портал Информер