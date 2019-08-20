Нелегальными перевозками в Крыму занималась ОПГ

20 августа 2019     11
Нелегальными перевозками в Крыму занималась ОПГ

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски на территории госпредприятия «Крымавтотранс». По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, вопросом нелегальных перевозок занималась организованная преступная группа.

«Сейчас в «Крымавтотрансе» новое руководство. Вчера проходили следственные действия, в том числе выемки документов и так далее.

Будут установлены виновные, которые организовали эту преступную схему.

Это действительно была организованная преступная группа, сейчас не буду свои предположения в части участников приводить, думаю, что суд определит по итогу», – отметил крымский лидер.

Сергей Аксёнов уточнил, что этим вопросом занимаются представители Следственного комитета, МВД, ФСБ и прокуратуры.

«Следственные действия вчера проходили, Следственный комитет с ОМОНом заходил вчера, были обыски, изъятия документов. Там работа идет системно, много людей, которые сотрудничают в этом направлении со следственными органами, дают показания: кто участники группы, кто обязывал заводить нелегалов на станции «Крымавтотранса», кто курировал работу сборщиков и посадчиков, которые собирали денежные средства граждан», – добавил он.

Для справки:

Ранее Сергей Аксёнов раскритиковал работу предприятия, руководство которого не предпринимало никаких действий для ликвидации безбилетных перевозок. Крымский лидер говорил, что «подсадки» пассажиров без билетов в автобусы проводятся систематически, при этом кассовая выручка при увеличении пассажиропотока осталась минимальной.

Чуть позже Сергей Аксёнов потребовал уволить директора «Крымавтотранса» Игоря Коробчука, новым директором стал Юрий Рыжкин.

Государственное унитарное предприятие республики Крым «Крымавтотранс» объединяет 62 объекта транспортной инфраструктуры (автовокзалы и автостанции) на территории полуострова и объединённые в 11 автостанционных сетей. Предприятие относится к ведению министерства транспорта республики Крым.


Вторник, 20 августа 2019 г. 665

Источник: Портал Информер

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