«Немного ММА, немного борьбы и немного одежды» (ФОТО)

Мероприятие прошло под традиционным девизом “Немного смешанных боевых искусств, немного реслинга, немного одежды”.
На ринге использовались приемы разных боевых искусств, сотни тысяч зрителей наблюдали за поединками из зрительного зала и по телевизору.
Чемпионаты Lingerie Fighting Championships в Лас-Вегасе проводятся каждый год. Билеты на красочное шоу раскупаются задолго до самого мероприятия.
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Источник: Портал Информер