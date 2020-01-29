Неожиданная проблема с Общественной палатой Севастополя

27 января федеральные СМИ сообщили некоторые подробности закрытого совещания, проведенного ЦИК (Центральной избирательной комиссией) в режиме видеоселекторной связи с региональными комиссиями, на котором руководство ЦИК дало указание коллегам провести голосование о внесении изменений в Конституцию так, чтобы не было сомнений в его итогах.

В распространённой СМИ информации нас заинтересовали два момента.

1. Памфилова предложила предоставить Общественной палате возможность решения вопроса об общественном наблюдении. Голосование предусмотрено законом РФ о поправках к Конституции РФ, напомнила глава ЦИК. В комиссии уточнили, что речь идет о законе, который 23 января был принят в первом чтении.

2. Секретарь ЦИК Майя Гришина отметила, что с учетом отсутствия в законе подробного регулирования процедуры можно использовать акты ЦИК.

Ст. 2 законопроекта устанавливает вынесение включенных в него поправок на общероссийское голосование.

У большинства опрошенных нами наблюдателей вызывает сомнение возможность регулирования процесса всенародного голосования подзаконными актами ЦИК.

Дело в том, что законопроект о внесении изменений в Конституцию хоть и предусматривает вынесение его на всенародное голосование, но не определяет, будут ли результаты голосования носить рекомендательный или обязательный характер.

Какой орган будет уполномочен объявить процедуру голосования. Пока есть однозначное понимание того, что голосование будет проведено после вступления закона в силу, т.е. после подписания его президентом и официального обнародования.

Но в этом случае необходимость какого-либо голосования отпадает.

Государственная дума и Совет Федерации, принимая (или отклоняя) предложенные поправки, будут руководствоваться собственными регламентами и Федеральным законом № 33 ФЗ от 1998 года «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации», но никак не постановлениями ЦИК.

Урегулировать этот вопрос можно только путем принятия закона, либо если президент, руководствуясь статьей 80 Конституции, издаст соответствующий Указ, который будет определять порядок и сроки проведения всенародного голосования. Этот Указ будет действовать до принятия федерального закона.

Но эта проблема из категории тех, которую могут решить только в столице. Нам до кремлевских башен далеко, поэтому остается только наблюдать за развитием событий.

Мы начали писать с пункта, помеченного цифрой 2, для того, чтобы первому вопросу, как наиболее актуальному для Севастополя, уделить больше внимания.

Проблема любого голосования – это легитимность. От чистоты и прозрачности организации процесса зависит доверие людей к его результатам. Легитимность голосования, как правило, определяется количеством, если хотите, качеством замечаний, которые в установленном порядке предоставляются наблюдателями.

Если наблюдатели не выявили нарушений, то все дальнейшие околоумные рассуждения о том, что итог голосования – результат вбросов бюллетеней, «карусели» и/или приписок, имеют силу художественной самодеятельности, не более того.

Со слов Эллы Памфиловой, рассматривается возможность, что общественное наблюдение будут осуществлять Общественные палаты.

Если это положение будет закреплено постановлением ЦИК, то город-герой попадет в незавидную ситуацию.

Вся страна узнает, что мы единственный регион, который не смог сформировать Общественную палату. Следовательно, местное правительство не смогло обеспечить контроль над проведением всенародного голосования.

Если говорить точнее, то Общественная палата была сформирована, хоть и с нарушением норм федерального закона, но была. А вот на свое первое заседание, после проведения которого у членов ОП возникают полномочия, уже год как собраться не могут. Думать, что члены ОП проявят сознательность и соберутся завтра – иллюзия.

Вспомним растиражированные прессой громкие обещания нынешнего председателя севастопольского Закса В. Немцева:

«…сложившаяся в ОП ситуация обсуждалась им с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым и действующими членами палаты. В ходе этих совещаний пришли к выводу, что ОП нужно распускать. Но так как нет самого механизма роспуска ОП, необходимо, чтобы каждый её член добровольно написал заявление о прекращении своих полномочий.

Мы планируем с врио губернатора Михаилом Развожаевым собрать всех членов ОП, объяснить позицию, чтобы они добровольно сложили свои полномочия, дальше запускать процедуру формирования нового состава ОП».

Он также отметил, что «ОП — важнейший институт гражданского общества, который необходим Севастополю для соблюдения баланса в отношениях между гражданами и органами государственной власти».

Но жизнь показала, что В.Немцеву не хватило то ли авторитета, то ли умения и терпения. Может, и того, и другого, но воз и ныне там, Общественная палата не состоялась. Конечно, это проблема не только Немцева, но и департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя.

Время нагнать упущенное, хоть немного, но есть, если, конечно, от слов переходить к делу. Впрочем, зачем мы себя обманываем?







Среда, 29 января 2020 г. 9953

Источник: Портал Информер