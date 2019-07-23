Непогода в Крыму спровоцировала развитие ряда вредоносных заболеваний

По данным корреспондента «Вести Крым» ГТРК «Таврида», обильные осадки способствовали развитию ряда вредоносных заболеваний.

К сожалению, это случилось из-за непогоды. На посевах пшеницы, ячменя озимого и других культур образовались заболевания фузариоза колоса, черни или оливковой плесени, септориоза. Специалисты говорят, что при сильной степени развития фузариоза потери урожая могут превышать 50% с одновременным снижением качества зерна. При содержании в партии пшеницы более 5% зерна, пораженного этой болезнью, использование его в пищу запрещено.

«Хлеб, выпеченный из муки, полученной из пораженного зерна, не годится в пищу, поскольку обладает одурманивающим свойством и вызывает острые отравления, сопровождающиеся диареей, рвотой, потерей работоспособности. Симптомы отравления сходны с алкогольным. На корм животным зерно и зернопродукты, пораженные фузариозом колоса, также не пригодны», —цитирует слова эксперта корреспондент «Вести Крым» ГТРК «Таврида.

Кроме того, экономический порог вредоносности при фузариозе колоса составляет 3-5% пораженных растений.

Также перечислен и ряд внутренних изменений растений, определяемый исследователями, как отдельные заболевания, которые в комплексе называют чернью колоса пшеницы. Симптомы всех болезней примерно одинаковые.

«Проявляются на старых стеблях, листьях, колосьях и пленках в виде бархатистого налета серо-черного цвета. На зерне образуются темные пятна, сосредоточенные у зародыша, а также бороздки, бородки и прочие повреждения. Образующийся плотный налет в виде дернинок напоминает телиоспоры головни.

Из-за этой схожести болезнь путают с твердой или пыльной головней. Чернь колоса пшеницы способствует снижению всхожести семян и ухудшению хлебопекарных качеств. Поврежденное зерно становится токсичным для человека и животных. Максимальные потери урожая могут достигать 10–15%. ЭПВ при черни составляет 20% развития болезни», — заявляет эксперт, пишет корреспондент «Вести Крым» ГТРК «Таврида».

По этой причине сотрудники отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РК рассказывают о необходимых действиях в экстренной ситуации.

«Для предупреждения эпифитотийной распространенности болезней руководителям хозяйств необходимо организовать мониторинг сельскохозяйственных посевов. В случае обнаружения превышения ЭПВ, необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 1.2.2584-10 п. 2.19 и проводить обработки только препаратами, указанными в «Списке пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ». Рекомендованы к использованию следующие препараты: Триактив, КС (0,8-1 л/га), Амистар Экстра, СК (0,5-1 л/га), Амистар Трио, КЭ (0,8-1 л/га), Триада, ККР (0,8-1 л/га), Прозаро, КЭ (0,6-1,0 л/га), Абакус Ультра, СЭ (1-1,5 л/га) и другие», — информирует Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РК.