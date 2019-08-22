Неприятие Украиной российского Крыма обусловлено завистью к полуострову, который стал частью Европы в составе РФ

22 августа 2019     17
Неприятие Украиной российского Крыма обусловлено завистью к полуострову, который стал частью Европы в составе РФ

Неприятие Украиной российского Крыма обусловлено завистью к полуострову, который стал частью Европы в составе РФ. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Он обратил внимание на то, что украинские националисты и радикалы, признавая развал экономики и государственности страны, приписывают это все “российской агрессии“.

Такие деятели считают, что если РФ вернет Крым, Украина начнет бурно развиваться.

Однако они забывают, что Крым находился в составе Украины более двух десятилетий, и за это время она не стала передовой державой.

Реальной причиной отношения Украины к Крыму Ищенко считает зависть к полуострову и его жителям, у которых получилось стать Европой, в отличие от украинцев.

Политолог убежден, что Львовская область по возможности тоже бы ушла в Россию. Он напомнил, что число членов КПСС в данном регионе было выше, чем в остальных частях Украины, и видные русофобы уровня Ирины Фарион не были исключением.

“Любой регион (Украины) откочевал бы совершенно спокойно, если бы представилась такая возможность. Они Крым и ненавидят потому, что у тех получилось, а у них нет. Они думали попасть в Европу – а выяснилось, что вместо них в Европу попал Крым. Они шестой год продолжают показывать нам “пустые пляжи” Крыма и “голодающую” Россию. Но кому они это все рассказывают? Русским? Американцам? Нет, они это себе рассказывают”, – заявил Ищенко в эфире “Вести FM”.


Четверг, 22 августа 2019 г. 70

Источник: Портал Информер

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