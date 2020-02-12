Нескорая помощь: родители больной девочки звонили 327 раз, чтобы вызвать врача

12 февраля 2020     7
Нескорая помощь: родители больной девочки звонили 327 раз, чтобы вызвать врача

Родители двухлетней девочки из Златоуста Челябинской области 327 раз позвонили в поликлинику в попытке вызвать ребенку врача. Педиатр приехал спустя два дня. Об этом сообщает Znak.com.
8 февраля у девочки поднялась высокая температура. Семья пыталась дозвониться в клинику, чтобы не выяснять у скорой помощи, можно ли им остаться с ребенком в больнице. Оказалось, что по выходным поликлиника не работает.

Россиянам удалось вызвать педиатра спустя два дня, 10 февраля, при этом они пытались дозвониться до поликлиники 2,5 часа.
Врач пришла на вызов только вечером.

Главный врач городской детской больницы Златоуста Наталья Ахтарьянова заявила журналистам, что в тот день, когда двухлетней девочке потребовалась медицинская помощь, больница работала. Вызовы принимались с восьми утра до двух часов дня, однако медики были перегружены из-за эпидемии гриппа.



Среда, 12 февраля 2020 г. 86

Источник: Портал Информер

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