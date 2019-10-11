Нет дыма без огня! Одного из муниципальных руководителей Севастополя ждет отставка

Как следует из слухов, распространяемых в курилке Гагаринского муниципалитета, нынешний глава района Алексей Ярусов уже в скором времени может отправиться в отставку.

Согласно этим слухам, против Ярусова уже сформирована стойкая коалиция депутатов, которая намерена инициировать отстранение главы муниципалитета с занимаемой должности.

По планам заговорщиков, снятие Ярусова намечено на декабрьскую сессию Гагаринского муниципалитета, а сейчас заговорщики активно ищут компромат на своего председателя.

С чем связан заговор против Ярусова, не совсем понятно. Возможно, речь идет о личной мести Ярусову со стороны Дмитрия Саблина, который считает его ответственным за провал избирательной кампании «Единой России» в Гагаринском районе.

Другие же обитатели курилки Гаринского муниципалитета утверждают, что Ярусов впал в немилость у нового руководства Севастополя.

Якобы врио губернатора Михаил Развожаев недоволен многочисленными публикациями в СМИ о коммунальных проблемах в Гагаринском районе, так как считает, что это негативно отражается на его рейтинге.

Неоднократные требования исправить ситуацию Ярусов игнорирует, то ли потому, что действительно ничего не может сделать, то ли потому, что не хочет ничего делать.

Зато намеки некоторых людей, приближенных к врио, хорошо поняли соратники Ярусова, которые решили сдать своего председателя, дабы и дальше руководить районом.

Если верить этим слухам, то предполагаемое время для отставки Ярусова выбрано более чем удачно. Новый глава Гагаринского района будет все валить на своего предшественника, тем самым обеспечив врио губернатора, да и себе тоже реноме борца с коррупцией.

Как утверждают заядлые курильщики из Гагаринского муниципалитета, при благоприятном раскладе предполагается даже возбудить в отношении Ярусова уголовное дело.

Впрочем, пока поиски злоупотреблений и коррупционных деяний Ярусова успехом не увенчались, но заговорщики не теряют надежды отыскать их до декабрьской сессии муниципалитета.

Необходимо отметить, что, согласно этим слухам, Ярусова вовсе не вынуждают написать заявление об отставке. Речь идет именно об обвинительном процессе в духе 1937 года и назначении Ярусова главным виновником всех зол.

Как утверждают заговорщики, единственным спасителем Ярусова может стать только Алексей Чалый, но он не торопится предпринимать каких-либо действий в отношении своего любимца.

Все дело в том, что Ярусов, в кулуарах клявшийся в верности и вечной преданности «народному мэру», как выяснилось впоследствии, также клялся в этом и бывшему губернатору Дмитрию Овсянникову.

Попытка усидеть на двух стульях, предпринятая Ярусовым, может дорого обойтись ему сейчас, когда в здании Ленина сидит новый градоначальник, а Чалому стали известны во всех подробностях застольные разговоры Ярусова с некогда влиятельными людьми из команды бывшего губернатора.

Ко всем прочим неурядицам Ярусова добавился и конфликт со злопамятным Саблиным, который якобы поклялся доставить главе Гагаринского муниципалитета непередаваемые удовольствия с помощью…

Между тем, однопартийцы Ярусова также не торопятся заступиться за своего опального коллегу.



Ныне в региональном отделении «Единой России» идет лихорадочный поиск «дежурного заднего места», которое и назначат ответственным за неудовлетворительные цифры на выборах в Заксобрание. И кандидатура Ярусова на эту роль стоит на первых местах в списке главных виновников поражения.

Учитывая все вышеперечисленное, акции Ярусова стремительно падают. Как утверждают охранники из Гагаринского муниципалитета, депутаты даже устроили своеобразный тотализатор на тему того, отправится ли их глава в отставку.

Исходя из разговоров представителей букмекерских контор, ныне ставки Ярусова на изгнание из своего кабинета оцениваются как 10 к 1.

А мы будем наблюдать…

Источник: Портал Информер