«Не воруй, веди себя прилично»

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин прокомментировал дело в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Российский лидер переложил всю ответственность на правоохранительные органы, припомнив США, где «бизнесменам дают по 100-150 лет тюрьмы».«Калви инкриминируют, как известно, хищение 2,5 млрд руб. Некоторые, в том числе из здесь присутствующих, утверждают, что это не так. Может быть. Но в этом должны разобраться правоохранительные органы», — заявил президент РФ и дополнил, что надеется на прозрачное и понятное расследование, а также на справедливое и законное решение. Путин отметил, что пока бизнесмен считается невиновным, если его вина не будет доказана, то его должны оправдать: «Вот и все. Что здесь такого особенного? Посмотрите на другие страны: в США бизнесменам дают по 100-150 лет тюрьмы – и ничего. Инвесторам в России нужно ориентироваться на действующее российское законодательство. Не воруй, веди себя прилично – и дело с концом!».

Президент России подчеркнул, что уважать закон должны не только бизнесмены, но и сотрудники правоохранительных органов. Путин заявил, что в нашей стране есть случаи откровенно противоправного силового давления на бизнес.