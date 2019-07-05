«Не колись, Луиза!»

Луиза Хайруллина, которая была объявлена в розыск после кражи более 20 миллионов рублей башкирском банке, задержана в Казани. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, Хайруллина скрывалась на съемной квартире вместе с мужем и детьми. В настоящее время женщина находится под следствием. О том, где находятся похищенные деньги, информации пока нет.

«Сейчас с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств», — сообщила Волк.

Луиза Хайруллина с семьей–>

О пропаже Хайруллиной вместе с мужем и двумя детьми стало известно в конце мая . По данным следствия, женщина вынесла из отделения банка, где работала, почти 24,5 миллиона рублей.

Большинство пользователей поддержали воровку в соцсетях, и ее задержание огорчило россиян.

«Мы так надеялись, что они уже где-нибудь далеко. Вся Россия за нее переживала, а они ничего лучше не придумали, как уехать в Казань. Не оправдала Луиза ожиданий. Говорили и про криминальную составляющую, и про то, что они все продумали и уехали в Казахстан. А в итоге были так близко, обидно за это», – написала Мария Скворцова.

«Мне жаль, что ее нашли! В России миллиарды воруют на глазах у всего народа и ничего. А как простая женщина – так сразу правосудие», – высказалась Светлана Чедова.

«Это самое большое разочарование этого лета. Мы всей семьей надеялись, что ее никогда не найдут и она словно в голливудском фильме будет жить хорошо, где-то в тепле и безопасности. Политики и депутаты воруют миллиардами, но их не сажают. Девушка возможно решила немного пожить для себя и своей семьи, как нормальный человек, не наскребая копейки, чтобы отдать кредиты. Очень грустно, что ее поймали», – написал пользователь Артем Николаев.