«Не соблюдаются договоренности – разрывать контракт»!

3 сентября 2019     15
«Не соблюдаются договоренности – разрывать контракт»!

Качество и темп строительных и реставрационных работ, которые ведут в городе подрядчики необходимо тщательно контролировать.

Соответствующее поручение руководителям профильных ведомств дал в ходе аппаратного совещания врио губернатора Михаил Развожаев.

«Когда идет благоустройство улиц, капитальный ремонт. Наши сотрудники на этих объектах появляются? Или мы отдаем город в распоряжение подрядчиков? Необходимо распределить дежурства, чтобы каждый день наши сотрудники утром и вечером контролировали динамику работ, есть ли рабочие на месте. Если не соблюдаются договоренности – разрывать контракт», – сказал Михаил Развожаев.

В качестве примера глава города привел несогласованность действий строителей на улице Советская.

«Там и так узкий проезд, так приехали еще технику и выгружать, перегородили все. В День знаний! Это уже даже не серьезно»,  подчеркнул губернатор.

Также Михаил Развожаев проинспектировал ряд школ. В образовательном учреждении №40 и образовательном центре «Бухта Казачья» подрядчики не успели завершить работы к 1 сентября.

В строящейся школе в бухте Казачья подрядчик не успел завершить работы к новому учебному году. Был выявлен ряд серьезных недочетов: не смонтирована и не проверена пожарная сигнализация, не поставили лифты. Ситуацию под личный контроль взял Михаил Развожаев.

«К сожалению, нельзя было принять школу. Нельзя рисковать безопасностью детей. Минимум еще две недели нужно. Сейчас взял под свой личный контроль завершение работ. До 16 сентября 2-й корпус необходимо сдать», – сообщил Михаил Развожаев.

В школе № 27, расположенной в поселке Любимовка, необходимо построить новый корпус, который будет вмещать в себя столовую и спортзал. Сейчас само здание учебного заведения не соответствует современным требованиям и технологически не приспособлено к учебному процессу.

«Проект школы старый и делался этапами. Необходимо проектировать все, что касается спортивного блока и столовой. По-хорошему, это необходимо предусмотреть в бюджете следующего года. По итогам этой поездки будем думать», – отметил губернатор.

В школе №40 на улице Симонок капитальный ремонт тоже не завершен. На устранение мелких недочетов рабочим потребуется около двух недель.

На сегодня приобретено технологическое оборудование для столовой, оснащены кабинеты. Однако, в процессе выполнения работ была выявлена необходимость в дополнительных мероприятиях по усилению конструктива несущих элементов здания и фундаментов, что привело к увеличению срока работ.

Стоит отметить, что в городе работает 67 общеобразовательных учреждений, из которых 62 государственных и 5 частных школ. Впервые одна из линеек прошла в Херсонесе. Севастопольские школы в этом году принимают более 4,5 тысяч первоклассников. Всего в общеобразовательных учреждениях города будет учиться около 46 тысяч детей. В ходе объезда Михаил Развожаев также посетил несколько пляжей и парк Учкуевка, где проходит реконструкция.

Работы на общественном пространстве начались в мае. Подрядная организация сразу начала взаимодействовать с наблюдательным советом и корректировать план реконструкции.


Вторник, 3 сентября 2019 г. 1015

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Вибрирующая посылка напугала сотрудников «Почты России»
Вибрирующая посылка напугала сотрудников «Почты России»

В городе Белово Кемеровской области эвакуировали центральное отделение «Почты России». Причиной стала посылка, в которой заработала машинка для стрижки волос, …


Глава Удмуртии предложил «перезагрузить» конкурсы республики
Глава Удмуртии предложил «перезагрузить» конкурсы республики

Глава Удмуртии Александр Бречалов выступил с предложением «перезагрузить» творческие конкурсы республики. Об этом он заявил на аппаратном совещании во вторник, …


Минута молчания в Беслане в память о жертвах теракта 2004 года
Минута молчания в Беслане в память о жертвах теракта 2004 года

13:04 RT В Беслане в рамках траурных мероприятий проходит минута молчания в память о жертвах теракта в школе №1. В …


«Не соблюдаются договоренности – разрывать контракт»!
«Не соблюдаются договоренности – разрывать контракт»!

Качество и темп строительных и реставрационных работ, которые ведут в городе подрядчики необходимо тщательно контролировать. Соответствующее поручение руководителям профильных ведомств дал …


Няш-мяш, Севастополь будет наш?
Няш-мяш, Севастополь будет наш?

В пылу вялотекущей избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного собрания Севастополя практически незамеченным прошел визит в Севастополь депутата ГД РФ Натальи Поклонской. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты