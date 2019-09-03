«Не соблюдаются договоренности – разрывать контракт»!

Качество и темп строительных и реставрационных работ, которые ведут в городе подрядчики необходимо тщательно контролировать.

Соответствующее поручение руководителям профильных ведомств дал в ходе аппаратного совещания врио губернатора Михаил Развожаев.

«Когда идет благоустройство улиц, капитальный ремонт. Наши сотрудники на этих объектах появляются? Или мы отдаем город в распоряжение подрядчиков? Необходимо распределить дежурства, чтобы каждый день наши сотрудники утром и вечером контролировали динамику работ, есть ли рабочие на месте. Если не соблюдаются договоренности – разрывать контракт», – сказал Михаил Развожаев.

В качестве примера глава города привел несогласованность действий строителей на улице Советская.

«Там и так узкий проезд, так приехали еще технику и выгружать, перегородили все. В День знаний! Это уже даже не серьезно», – подчеркнул губернатор.

Также Михаил Развожаев проинспектировал ряд школ. В образовательном учреждении №40 и образовательном центре «Бухта Казачья» подрядчики не успели завершить работы к 1 сентября.

В строящейся школе в бухте Казачья подрядчик не успел завершить работы к новому учебному году. Был выявлен ряд серьезных недочетов: не смонтирована и не проверена пожарная сигнализация, не поставили лифты. Ситуацию под личный контроль взял Михаил Развожаев.

«К сожалению, нельзя было принять школу. Нельзя рисковать безопасностью детей. Минимум еще две недели нужно. Сейчас взял под свой личный контроль завершение работ. До 16 сентября 2-й корпус необходимо сдать», – сообщил Михаил Развожаев.

В школе № 27, расположенной в поселке Любимовка, необходимо построить новый корпус, который будет вмещать в себя столовую и спортзал. Сейчас само здание учебного заведения не соответствует современным требованиям и технологически не приспособлено к учебному процессу.

«Проект школы старый и делался этапами. Необходимо проектировать все, что касается спортивного блока и столовой. По-хорошему, это необходимо предусмотреть в бюджете следующего года. По итогам этой поездки будем думать», – отметил губернатор.

В школе №40 на улице Симонок капитальный ремонт тоже не завершен. На устранение мелких недочетов рабочим потребуется около двух недель.

На сегодня приобретено технологическое оборудование для столовой, оснащены кабинеты. Однако, в процессе выполнения работ была выявлена необходимость в дополнительных мероприятиях по усилению конструктива несущих элементов здания и фундаментов, что привело к увеличению срока работ.

Стоит отметить, что в городе работает 67 общеобразовательных учреждений, из которых 62 государственных и 5 частных школ. Впервые одна из линеек прошла в Херсонесе. Севастопольские школы в этом году принимают более 4,5 тысяч первоклассников. Всего в общеобразовательных учреждениях города будет учиться около 46 тысяч детей. В ходе объезда Михаил Развожаев также посетил несколько пляжей и парк Учкуевка, где проходит реконструкция.

Работы на общественном пространстве начались в мае. Подрядная организация сразу начала взаимодействовать с наблюдательным советом и корректировать план реконструкции.





Вторник, 3 сентября 2019 г. 1015

Источник: Портал Информер