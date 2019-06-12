Не стало посла России

Российская дипмиссия на официальной странице в Facebook сообщила о смерти чрезвычайного и полномочного посла России в Сенегале и Гамбии Сергея Крюкова. Ему было 59 лет.

«Ушел из жизни блестящий дипломат, профессионал своего дела», – отмечается в заявлении посольства.

Коллеги Сергея Крюкова отметили «высокую личную ответственность и компетентность».–>

О причинах смерти дипломата посольство РФ в Сенегале не сообщило.

С 1982 года Сергей Крюков работал в Министерстве иностранных дел. В разное время был сотрудником посольств СССР и России в Мали, Габоне, Зимбабве и Мадагаскаре. В 2011 году возглавил Департамент Африки МИД РФ, а в 2014 году стал послом в Сенегале с аккредитацией в Гамбии.