Не только в Севастополе дерутся публичные люди…

Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченков подрались во время записи эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Видео столкновения экспертов опубликовано в telegram-канале «Соловьев».

Судя по опубликованным кадрам, после объявления рекламы Вакаров и Семченков отошли в сторону и начали что-то обсуждать. Семченков потрогал галстук Вакарова, после чего тот ударил политолога кулаком. Гостей программы разняли ведущий Владимир Соловьев и съемочная группа.

«Вы оба у меня в гостях, ваше физическое состояние — это моя ответственность», — заявил Владимир Соловьев, отметив, что, несмотря на эмоции, никого нельзя трогать руками.

Напомним, что 28 октября драка между публичными фигурами произошла и в Севастополе. В центре города подрались два представителя Общественной палаты Севастополя – Алексей Процко и Олег Гасанов. Теперь обстоятельства происшествия расследует полиция.







Вторник, 29 октября 2019 г. 348

Источник: Портал Информер