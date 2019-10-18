Не хватает денег на покупку квартиры - «ИнтерСтрой» предлагает выход

Что делать, если не хватает полной суммы для приобретения жилья? Первая мысль, которая возникает у будущего покупателя – взять кредит в банке.

Но для многих эта возможность недоступна по причине недостаточной официальной зарплаты. Кроме того, за счет переплаты по банковским процентам квартира может существенно удорожать.

В этом случае на помощь покупателям придет опция «беспроцентная рассрочка от застройщика». Компания «ИнтерСтрой» предлагает квартиры в новостройках с отсрочкой платежа на 6 месяцев.

Программа идеально подойдет для моряков или других категорий покупателей, которые могут рассчитывать на денежные поступления в течение нескольких месяцев.

Акция действует на все объекты компании в Крыму и Севастополе.

Для покупателей доступен широкий выбор квартир в зависимости от личных потребностей.

Например, в ЖК «Доброгород» (г. Севастополь) можно приобрести компактные студии стоимостью от 2 млн рублей.

Для тех, кто предпочитает спокойную жизнь в тихом районе с прекрасной экологией, подойдет жилье в ЖК «Лесной» на улице Горпищенко.

Для любителей морского воздуха и живописных видов подойдут квартиры в ЖК «Каравелла» на улице Корчагина.

Более подробную информацию можно узнать на сайте компании – http://xn--e1afeoglahgd.xn--p1ai/ или по телефону отдела продаж: +7 (978) 77-1111-7







Пятница, 18 октября 2019 г. 408

Источник: Портал Информер